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Cárcel para presuntos responsables de triple homicidio en Barrancabermeja

Dos de las víctimas eran menores de edad. Las autoridades investigas las causas del ataque que ocurrió en zona rural de Barrancabermeja.

Capturados por triple homicidio Barrancabermeja.jpg
Blu Radio. Capturados por triple homicidio //Foto: Policía del Magdalena Medio
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 26 de may, 2026

Dos hombres señalados de participar en el triple homicidio ocurrido el pasado 29 de abril en Barrancabermeja, donde fueron asesinadas tres personas, entre ellas dos menores de edad, fueron capturados y enviados a la cárcel por orden de un juez de control de garantías.

El comandante de la Policía del Magdalena Medio, coronel John Jairo Roa Buitrago, informó que las capturas se lograron gracias a un trabajo articulado entre la Policía Nacional, el CTI de la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional.

“Gracias a ese trabajo de inteligencia y a ese trabajo investigativo logramos capturar a dos presuntos sicarios y ponerlos a disposición de la autoridad competente en Barrancabermeja”, señaló el oficial.

Los capturados fueron identificados con los alias de ‘Cole’ y ‘Café’, quienes serían integrantes de la estructura criminal conocida como “Los de la M”. Ambos fueron detenidos mediante diligencias de allanamiento realizadas en la comuna seis del distrito.

De acuerdo con las autoridades, los hombres deberán responder por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y concierto para delinquir.

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El coronel Roa indicó además que los hoy procesados tendrían un historial criminal de más de dos años dentro de esta organización delincuencial y que, con estas capturas, quedó esclarecido el triple homicidio registrado al interior de una vivienda en el sector de la Ladrillera, barrio San Rafael.

“Fueron puestos a disposición de la Fiscalía y un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Con esto queda esclarecido este hecho ocurrido el 29 de abril”, agregó.

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El crimen ocurrió en una vivienda ubicada en la zona conocida como Loma de Oro, sobre la vía que conduce al antiguo relleno sanitario La Esmeralda, en Barrancabermeja. Allí fueron asesinadas las tres personas en un hecho que generó conmoción y rechazo en el puerto petrolero.

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