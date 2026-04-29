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Asesinan a tres personas en vivienda de Barrancabermeja: dos menores entre las víctimas

Una persona más resulto heridas y fue trasladada a la clínica La Magdalena de Barrancabermeja.

Asesinato barrio San Rafael en Barrancabermeja.
Asesinato barrio San Rafael en Barrancabermeja.
Foto: captura video Facebook El Verídico
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 29 de abr, 2026

Un nuevo hecho de violencia sacude a Barrancabermeja tras el asesinato de tres personas, entre ellas dos menores de edad, en el sector de la Ladrillera, barrio San Rafael, comuna seis del distrito.

El crimen se registró la mañana de este miércoles 29 de abril al interior de una vivienda ubicada en la zona conocida como Loma de Oro, sobre la vía que conduce al antiguo relleno sanitario La Esmeralda.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas fueron identificadas como Dana Alejandra Forero Peña, de 17 años; Uber Iván Rincón Cabrales, también de 17 años; y Juan Felipe Delgado Cabrales, de 21 años.

En el mismo hecho, una menor resultó herida y fue trasladada a la Clínica Magdalena donde recibe atención médica.

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El caso ha generado conmoción entre los habitantes del sector, quienes alertaron a las autoridades tras lo ocurrido. Uniformados de la Policía y del CIT de la Fiscalía hacen presencia en el lugar de los hechos.

Las causas del ataque son materia de investigación, mientras tanto, las autoridades buscan a los responsables del triple homicidio que huyeron en motocicleta.

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