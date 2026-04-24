Ofrecen millonaria recompensa por autores de asesinato de comerciante en Barrancabermeja

Las autoridades de Barrancabermeja anunciaron una recompensa de hasta 15 millones de pesos para quien suministre información que permita esclarecer el homicidio del comerciante de carnes Nelson Melo, ocurrido recientemente en el municipio.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Eduardo Ramírez, indicó que este incentivo económico hace parte de las acciones urgentes para dar con los responsables del crimen, que ha generado preocupación entre los comerciantes del Puerto Petrolero.

Dos homicidios en Santander generan alarma: comerciante fue asesinado en Barrancabermeja #VocesySonidoshttps://t.co/j63oBzLFwB — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 23, 2026

De acuerdo con las primeras hipótesis, el asesinato estaría relacionado con un caso de extorsión. Versiones preliminares señalan que hombres armados llegaron en motocicleta hasta el lugar donde se encontraba la víctima y le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte.

El caso ya es investigado por el CTI de la Fiscalía General de la Nación, que anunció su articulación con las autoridades locales para avanzar en la recolección de pruebas y la identificación de los responsables.



Este hecho ocurre en un contexto preocupante para el comercio en Barrancabermeja. Según cifras oficiales, durante 2025 se denunciaron 91 casos de extorsión a comerciantes, lo que representa un incremento de 18 casos frente a 2024, evidenciando el impacto de este delito en la economía local.

Violencia en Santander: tres hombres muertos y un menor de 2 años herido dejan ataques sicariales en Bucaramanga, Barrancabermeja y Sabana de Torres #MañanasBlu pic.twitter.com/fTpgNH4i2F — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 24, 2026

Ante este panorama, la Alcaldía de Barrancabermeja reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho de extorsión y colaborar con las autoridades, con el fin de frenar este tipo de delitos y garantizar la seguridad en el municipio.