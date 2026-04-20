Recompensa de $20 millones por responsables de amenazas contra secretario de Movilidad de Cali

Este lunes, en la plenaria del Concejo Distrital de Cali, el secretario de Movilidad Sergio Moncayo, hizo una denuncia pública en la que advertía que él y su familia han recibido amenazas recientemente.

La intimidación llegó a través de correo electrónico, y mencionaba directamente al funcionario como objetivo de un posible ataque, al parecer generada por los controles viales que se adelantan en la ciudad, específicamente a los motociclistas.

“Una amenaza que llegó directamente hacia mi persona, con nombre propio, Secretario de Movilidad Sergio Moncayo. Incluso hablan en familia, hablan de la misma Secretaría de Movilidad, donde nos amenazan por el control que venimos realizando en la ciudad. Ya pues vamos a realizar las respectivas denuncias ante los entes de control. La Policía Nacional ya está enterada, la Secretaría de Seguridad y Justicia y ya tuve contacto con la SIJIN” explicó el secretario.

Sergio Moncayo, secretario de Movilidad de Cali // Foto: Alcaldía de Cali

Tras conocer esta situación, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, ordenó celeridad en las investigaciones y ofreció una bolsa de recompensas hasta de 20 millones de pesos, para identificar y capturar a los autores de estas amenazas contra el funcionario.



“Las amenazas al secretario de Movilidad de Cali llegan un día después de las amenazas de muerte al alcalde Char y su familia en Barranquilla. Esto refleja el deterioro en materia de seguridad que está viviendo el país y reitero el llamado que vengo haciéndole al gobierno nacional, de priorizar la seguridad de los colombianos. No podemos permitir que este deterioro siga aumentando”, indicó el mandatario.