Cae peligroso ladrón de joyas en Barrancabermeja: perfilaba a víctimas con cadenas de oro

La Policía confirmó la captura en Bucaramanga de alias “Fabián”, señalado de participar en varios hurtos de joyas registrados en Barrancabermeja durante 2025.

El procedimiento fue adelantado por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía Magdalena Medio, que hizo efectiva una orden judicial en el barrio San Valentín, al norte de la capital santandereana. El hombre era requerido por el delito de hurto calificado y agravado.

De acuerdo con las autoridades, alias “Fabián” estaría vinculado a al menos dos hechos delictivos. El primero ocurrió el 6 de agosto de 2025 en el barrio Alcázar, donde un ciudadano fue interceptado por dos hombres en motocicleta al llegar a su vivienda y, bajo amenazas con arma de fuego, le robaron pertenencias, entre ellas prendas de oro.

El segundo caso se registró el 8 de agosto del mismo año en el barrio El Recreo, donde un menor de edad fue víctima de hurto dentro de su residencia. En este hecho, los delincuentes también se movilizaban en motocicleta y le despojaron de una cadena de oro.



Las investigaciones indican que el capturado perfilaba previamente a sus víctimas y se habría especializado en el robo de joyas, las cuales posteriormente eran comercializadas de manera ilegal. El valor de los elementos hurtados en estos casos asciende a cerca de 16 millones de pesos.

La Policía informó que alias “Fabián” presenta antecedentes en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por hurto calificado y agravado, receptación e inasistencia alimentaria. Tras su captura, fue presentado ante un juez que le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.