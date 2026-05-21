Fuerte tormenta eléctrica dejó daños en más de 10 viviendas de Barrancabermeja

Una fuerte tormenta eléctrica registrada en Barrancabermeja dejó afectaciones en más de 10 viviendas tanto en zona urbana como rural del distrito, según confirmó la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres.

La emergencia se presentó en el barrio Las Malvinas y en la vereda Tabla Roja, del corregimiento El Llanito, donde los habitantes reportaron desprendimiento y deterioro de techos, filtraciones de agua que dañaron electrodomésticos, caída de árboles y otras afectaciones provocadas por las intensas lluvias y descargas eléctricas.

Tras conocerse la situación, funcionarios de Gestión del Riesgo realizaron visitas técnicas para evaluar los daños ocasionados por los fuertes vientos y las precipitaciones que sorprendieron a la comunidad.

De acuerdo con la Alcaldía de Barrancabermeja, las autoridades entregaron ayudas humanitarias y elementos para la recuperación de las viviendas, entre ellos tejas, colchones y mercados, con el fin de atender de manera inmediata a las familias damnificadas.



Didier González, director de Gestión del Riesgo, advirtió que aunque el IDEAM informó sobre una transición hacia el fenómeno de El Niño, en Barrancabermeja continúan presentándose lluvias y eventos climáticos que mantienen en alerta a las comunidades.

“Las precipitaciones van a continuar, por eso es mejor mantenerse siempre alerta en la zona de la ribera de los ríos, caños, zonas de deslizamiento o árboles en condición de deterioro”, señaló el funcionario.