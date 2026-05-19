Explosión durante pruebas del fusil Jaguar dejó dos militares heridos en Tolemaida

Dos militares resultaron heridos durante un accidente registrado en medio de pruebas de funcionamiento del nuevo fusil Jaguar, producido por Indumil y presentado hace apenas unos días, en el Fuerte Militar de Tolemaida.

Así es JAGUAR, el fusil 100% colombiano con el que el país fortalece la defensa del territorio.



El fusil fue desarrollado y fabricado por @IndumilColombia e incorpora un 15 % menos de peso frente al Galil ACE, mayor ergonomía, modularidad y resistencia para operar en condiciones… pic.twitter.com/mo1f2ZmKZb — Mindefensa (@mindefensa) May 10, 2026

El hecho se registró en el polígono de la Escuela de Tiro, donde se adelantaba un ejercicio de disparo controlado para evaluar el desempeño del arma. En medio de las pruebas, una de las armas habría sufrido una falla que provocó una explosión en la recámara.

La detonación dejó a dos militares lesionados por esquirlas en diferentes partes del cuerpo, principalmente en manos, brazos y rostro.

Ambos uniformados se encuentran estables y fuera de peligro, aunque permanecen bajo seguimiento médico tras las heridas sufridas durante el procedimiento técnico.



Por ahora, las autoridades militares adelantan las respectivas verificaciones para determinar qué originó la explosión y establecer si se trató de una falla mecánica del fusil ‘Jaguar’ o de otro factor relacionado con las pruebas realizadas en Tolemaida.

El pasado 9 de mayo, el presidente Gustavo Petro presentó oficialmente el fusil Jaguar, un arma desarrollada por la empresa estatal Indumil, como parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer la industria militar nacional y avanzar hacia una mayor autonomía en materia de defensa.

Durante el acto realizado en Soacha, al sur de Bogotá, el mandatario aseguró que el objetivo es que Colombia pueda “defenderse a sí misma haciendo sus armas”, al considerar que depender del armamento de otros países representa una vulnerabilidad estratégica. Petro afirmó además que el desarrollo de la industria militar podría convertirse en un motor de crecimiento para el país.

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Según la Presidencia, el Jaguar incorpora mejoras frente al sistema Galil ACE de origen israelí utilizado actualmente por la fuerza pública. Entre las novedades destacan una reducción aproximada del 15 % en el peso, mayor ergonomía, modularidad, facilidad de mantenimiento y mejor desempeño en condiciones extremas. El fusil está fabricado con un 65 % de polímeros de alta resistencia, lo que reduce la corrosión y mejora la movilidad de los soldados.

El mandatario también destacó que el arma funciona sin software, al considerar que los conflictos modernos han demostrado la importancia de contar con sistemas analógicos que puedan operar incluso ante eventuales fallas tecnológicas o apagones digitales.

El nombre Jaguar fue escogido mediante una convocatoria nacional organizada por Indumil. La empresa explicó que el felino simboliza fuerza, precisión, adaptación y conexión con el territorio americano, además de tener un significado ancestral para distintos pueblos indígenas del continente.

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La presentación del fusil se enmarca en la transformación de la estrategia de defensa anunciada por Petro desde 2025, que contempla diversificar los proveedores de armamento y fortalecer la producción nacional. En ese contexto, el Gobierno también confirmó la compra de aviones de combate Gripen a la compañía sueca Saab para reemplazar la antigua flotilla Kfir adquirida a Israel en los años 80.