Así es el Jaguar: el fusil colombiano que apuesta por la autonomía y la innovación militar

La industria militar colombiana, Indumil, ha marcado un hito en la soberanía de defensa del país con el desarrollo del fusil Jaguar. Este nuevo armamento, diseñado íntegramente en Colombia, promete transformar la operatividad de las fuerzas armadas mediante la reducción de peso, la versatilidad de sus componentes y una apuesta por la autonomía logística.



Un diseño nacido de la participación ciudadana

A diferencia de otros proyectos militares, el nombre "Jaguar" no fue una imposición gubernamental. En diálogo con Mañanas Blu, Hermis Palacios, director de desarrollo de Indumil, el nombre surgió de un ejercicio democrático en Expo de Defensa a finales de 2025.

“Miles de ciudadanos participaron en esta construcción colectiva y por decisión institucional pues se define un nombre”, explicó el directivo, desmintiendo que fuera una elección personal del presidente Gustavo Petro.

🇨🇴 𝐍𝐀𝐂𝐄 𝐄𝐋 𝐅𝐔𝐒𝐈𝐋 𝐉𝐀𝐆𝐔𝐀𝐑: 𝐒𝐎𝐁𝐄𝐑𝐀𝐍Í𝐀, 𝐈𝐍𝐍𝐎𝐕𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐘 𝐓𝐀𝐋𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐂𝐎𝐋𝐎𝐌𝐁𝐈𝐀𝐍𝐎.



Presentamos el primer fusil desarrollado por @indumilcolombia con ingeniería y conocimiento 100 % nacional. El JAGUAR es un fusil sofisticado de ingenio… pic.twitter.com/TZ8boIVxzg — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) May 9, 2026

Innovación técnica y modularidad

El Fusil Jaguar destaca por su capacidad de adaptación a los diversos escenarios geográficos de Colombia. Es un arma calibre 5.56, diseñada bajo un concepto de innovación que permite el intercambio de cañones de 8, 13 o 18 pulgadas, según las necesidades de la misión.

Uno de sus mayores atributos es la ligereza. El fusil tiene una reducción del 15% en su peso en comparación con los modelos actuales, gracias a que “el 65% de sus componentes son en polímeros, lo que lo vuelve un arma mucho más amigable con la carga que llevan nuestros soldados”.



Además, cuenta con un sistema de riel Picatinny para accesorios estándar y un sistema de seguros ambidiestro que facilita la maniobrabilidad tanto para soldados diestros como zurdos.

El proyecto se encuentra en su fase final de validación con la construcción de 50 prototipos que están siendo probados en terreno por el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. Se proyecta que para el segundo semestre de este año se entreguen los primeros 12.700 fusiles.

Escuche aquí la entrevista: