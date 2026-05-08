Incautan 755 kilos de marihuana en vía del Magdalena Medio: camioneta venía de Ibagué

Un operativo de la Policía Nacional permitió la incautación de más de 755 kilogramos de marihuana en el municipio de Sabana de Torres, en medio de controles adelantados sobre la vía La Lizama – San Alberto.

El procedimiento fue realizado por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Santander en el kilómetro 56 de este corredor vial, donde fue detenida una camioneta que cubría la ruta entre Ibagué y Riohacha.

Durante la inspección al vehículo, las autoridades hallaron 914 paquetes rectangulares de diferentes tamaños que contenían la sustancia estupefaciente. Tras la prueba preliminar homologada, se confirmó que el cargamento correspondía a marihuana.

En el operativo fue capturado en flagrancia un ciudadano de nacionalidad extranjera, quien quedó a disposición de la autoridad judicial competente junto con el alijo decomisado.



El comandante del Departamento de Policía Santander, Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, señaló que estos resultados hacen parte de las estrategias para golpear las finanzas de las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y otras actividades del multicrimen.

Según la institución, las operaciones de control continuarán en las principales vías del departamento con el objetivo de evitar la comercialización y distribución de sustancias ilícitas en diferentes regiones del país.