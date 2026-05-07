Hospital Universitario de Santander busca recuperar millonaria cartera mejorando servicios

En medio de los retos financieros que enfrenta el sistema de salud en Colombia, el Hospital Universitario de Santander (HUS) avanza en un proceso de recuperación de cartera con las EPS y proyecta la puesta en marcha de nuevos servicios especializados, entre ellos medicina nuclear, según anunció su gerente, Ricardo Hoyos.

Durante la rendición de cuentas de la vigencia 2025, el directivo reveló que actualmente las EPS adeudan cerca de 354.000 millones de pesos al principal centro asistencial público del nororiente colombiano, una cifra que continúa generando presión sobre las finanzas del hospital.

A esto se suma una deuda cercana a los 12.000 millones de pesos por parte de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), correspondientes a atención de víctimas de accidentes de tránsito.

"Las EPS deben 354.000 millones al HUS. El Adres nos debe por atención a accidentes de tránsito 12.000 millones", señaló el gerente del Hospital Universitario de Santander, Ricardo Hoyos, en un evento de rendición de cuentas #VocesySonidos pic.twitter.com/NwU0cJacmN — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 6, 2026

“Tenemos alrededor de 12.000 millones de pesos que desde agosto a la fecha no nos han dado respuesta, no nos los han auditado y no sabemos si quedó bien radicado o si estamos haciendo el proceso correctamente”, explicó Hoyos durante el evento.



Pese a este panorama, el gerente aseguró que el Hospital Universitario de Santander actualmente no se encuentra en riesgo fiscal, una situación que destacó como resultado de los esfuerzos administrativos y financieros adelantados por la institución.

Rendición de Cuentas Hospital Universitario de Santander vigencia 2025: "La entidad está sin riesgo fiscal", dijo el gerente Ricardo Hoyos #MañanasBlu pic.twitter.com/EPPa6uihVf — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 6, 2026

Sin embargo, advirtió que una de las principales preocupaciones sigue siendo garantizar el flujo de recursos para cumplir con las obligaciones laborales y operativas del centro médico.

“La preocupación del hospital es poder recuperar y recaudar para pagar 2.170 personas. Eso puede representar alrededor de 15.000 millones de pesos mensuales, que es la nómina del hospital. Mi preocupación es recuperar recursos para poder pagar una nómina”, afirmó.

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El Hospital Universitario de Santander es considerado uno de los centros médicos más importantes de la región y referencia para pacientes de Santander, Norte de Santander, sur del Cesar y otras zonas del oriente del país. Históricamente, la institución ha enfrentado dificultades económicas derivadas de la alta cartera acumulada por las EPS y los retrasos en los pagos del sistema de salud.

El subgerente Ambulatorio y de Apoyo Terapéutico, Ariel Jiménez Escobar, resaltó durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2025 los importantes avances alcanzados en fortalecimiento de la atención ambulatoria, modernización tecnológica y ampliación de los… pic.twitter.com/6KuvlREdnA — Hospital Universitario de Santander (@HUSantander) May 6, 2026

A pesar de estas dificultades, la administración del HUS anunció que trabaja en la ampliación y fortalecimiento de servicios especializados, entre ellos medicina nuclear, una apuesta que busca modernizar la atención y reducir la necesidad de remitir pacientes a otras ciudades del país para tratamientos y diagnósticos complejos.

Durante la rendición de cuentas también se socializaron avances institucionales, metas alcanzadas y desafíos del hospital, en un espacio orientado a fortalecer la transparencia y el control ciudadano sobre la gestión del principal hospital público de Santander.