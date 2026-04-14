Adres implementará sistema para automatizar auditoría y pago de cuentas médicas

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud pondrá en funcionamiento en mayo de 2026 el Sistema Inteligente de Auditoría (SIA), una plataforma tecnológica diseñada para automatizar la radicación de reclamaciones y aplicar inteligencia artificial en la revisión de cuentas médicas presentadas por clínicas y hospitales.

El sistema está orientado a gestionar los cobros derivados de la atención a víctimas de accidentes de tránsito sin Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), casos con vehículos no identificados, así como eventos terroristas y desastres naturales. Su implementación busca optimizar el análisis de las cuentas médicas, reducir costos operativos y agilizar los procesos de reconocimiento y pago.

El Soat en 2025 podría tener cambios importantes. Foto: Blu Radio

Actualmente, el trámite de estas reclamaciones puede tardar más de tres meses, sin contar los tiempos adicionales asociados a la respuesta de glosas. Con la entrada en operación del SIA, se proyecta procesar cerca de 1.000 reclamaciones diarias y reducir los tiempos a menos de dos semanas, lo que impactaría directamente el flujo de recursos hacia las instituciones prestadoras de servicios de salud.

En términos operativos, el sistema permitirá disminuir el tiempo de auditoría por caso de cinco horas a aproximadamente diez minutos, lo que representa una reducción cercana al 96 %. Asimismo, el costo por auditoría pasaría de 35.000 a cerca de 12.000 pesos por cuenta médica, equivalente a una disminución aproximada del 66 %.



El SIA iniciará con la revisión de reclamaciones por accidentes de tránsito, pero su alcance está proyectado para cubrir, en diferentes fases, la auditoría de todas las cuentas de prestación de servicios de salud en el país, tanto en primera como en segunda instancia.

El salario mínimo en Colombia es muy inferior a lo que la IA cree que debería ser. Blu Radio.

La plataforma también incorpora herramientas para fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos, facilitar el análisis del gasto en salud y detectar posibles irregularidades o fraudes. Entre 2024 y 2025, se identificaron decenas de instituciones inexistentes que habrían facturado montos significativos al sistema, lo que evidenció la necesidad de fortalecer los mecanismos de control.

Durante 2025, se pagaron más de 702.000 millones de pesos por reclamaciones asociadas a accidentes de tránsito sin SOAT. En ese mismo periodo, se radicaron más de 432.000 nuevas solicitudes, de las cuales la gran mayoría correspondieron a este tipo de eventos, con un valor que superó el billón de pesos.

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El desarrollo del sistema se realizó en un periodo de ocho meses con la participación de equipos técnicos conformados por profesionales en auditoría, medicina, ingeniería y ciencia de datos. La implementación tecnológica incluye soluciones de procesamiento en la nube e inteligencia artificial desarrolladas con el apoyo de aliados internacionales especializados en analítica avanzada.

Con esta herramienta, la entidad busca modernizar la gestión de las cuentas médicas, mejorar la trazabilidad de los procesos y avanzar en la eficiencia del sistema de salud mediante el uso de tecnologías digitales.