Hospital Universitario de Santander reporta millonarias utilidades y fortalece servicios

El Hospital Universitario de Santander se consolida como una de las entidades públicas más sólidas del sector salud en Colombia, tras reportar utilidades cercanas a los $121 mil millones, de acuerdo con un informe del Ministerio de Salud y Protección Social que fue divulgado por el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en la red social X.

El hospital santandereano figura dentro de las instituciones con mejores resultados financieros del país, en un listado que también incluye a la Fundación Santa Fe de Bogotá, con utilidades netas por $165.959 millones, y la Clínica San José de Cúcuta, que alcanzó $139.633 millones. Asimismo, aparecen entidades como Avidanti S.A.S. y Oncólogos del Occidente, con cifras entre $128.901 millones y $139.019 millones.

Solo 150 clínicas privadas por sí solas generan utilidades de 4,2 billones en el 2021 y en el 2025 pasaron a 7,2 billones.



Los propietarios de esas clínicas se llevaron una inmensa fortuna que solo sale del erario y que se obtiene al bajar los costos de las atenciones a los… pic.twitter.com/Hkp169NMdP — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 16, 2026

La gestión del HUS está liderada por Ricardo Arturo Hoyos Lanziano, militar retirado que anteriormente dirigió el Hospital Militar Central en Bogotá. Bajo su administración, la institución ha avanzado en el fortalecimiento de sus servicios, incorporando tecnología de punta y ampliando la cobertura para los usuarios.

Uno de los avances más destacados es la implementación del servicio de ultrasonido endoscópico, una técnica innovadora que combina la endoscopia con la ecografía, permitiendo diagnósticos más precisos y oportunos para los pacientes.



Además, en el marco de la articulación con el Plan de Desarrollo, el hospital comenzó a prestar atención a afiliados de entidades como Famisanar EPS, Colmena Seguros y HDI Seguros, ampliando así su capacidad de atención. “Cuentan con el respaldo de nuestra infraestructura en salud y especialistas”, aseguró Hoyos Lanziano.

El Hospital Universitario de Santander comenzó a prestar atención médica a los afiliados a Famisanar EPS, Colmena Seguros y HDI Seguros. "Cuentan con el respaldo de nuestra infraestructura en salud y especialistas", dijo Ricardo Hoyos, gerente del @HUSantander #MañanasBlu pic.twitter.com/EheH5aDGzk — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 27, 2026

Desde la administración del Hospital Universitario de Santander se destaca que estos resultados financieros son producto de una gestión eficiente y del fortalecimiento institucional, lo que ha permitido mejorar la calidad del servicio y avanzar hacia una atención integral para los santandereanos y usuarios de diferentes regiones del país.