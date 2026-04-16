Alerta por sobreocupación del 180 % en urgencias del Hospital Universitario de Santander

El servicio de urgencias para adultos del Hospital Universitario de Santander enfrenta una crítica situación por sobreocupación, que ya supera el 180% de su capacidad instalada.

Según informó la institución, actualmente se atienden cerca de 210 pacientes en un área diseñada para 116 camas, lo que ha obligado a declarar la alerta roja y encender las alarmas sobre la capacidad de respuesta del principal centro asistencial del departamento.

La alta demanda está impactando directamente los tiempos de atención, las condiciones de comodidad para los usuarios y eleva los riesgos en la seguridad del servicio, en medio de un flujo constante de pacientes que sigue en aumento.

Uno de los factores que agrava el panorama es la remisión de pacientes desde otras instituciones de Santander, que, de acuerdo con el hospital, estaría superando su capacidad operativa. Incluso, se advirtió sobre posibles fallas en estos procesos, como traslados sin confirmación previa de disponibilidad, lo que complica aún más la atención.



Ante este escenario, la entidad hizo un llamado a la red hospitalaria del departamento y a la Central Reguladora de Urgencias y Emergencias para fortalecer la coordinación en la remisión de pacientes y evitar traslados innecesarios que puedan saturar el servicio.

El Hospital Universitario insistió en la necesidad de un trabajo articulado entre las instituciones de salud para garantizar una atención segura y oportuna, mientras la presión sobre urgencias continúa en niveles críticos.