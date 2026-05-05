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Tensión en El Carmen, Norte de Santander, por hurto de camioneta y enfrentamiento armado

De acuerdo con la información preliminar, los presuntos responsables del robo serían integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes se movilizaban por el sector conocido como la Circunvalar.

Camioneta que iba ser hurtada en Norte de Santander.
Camioneta que iba ser hurtada en Norte de Santander.
Suministrada.
Por: Cristian Santiago
|
Actualizado: 5 de may, 2026

Momentos de angustia se vivieron en el municipio de El Carmen, en la región del Catatumbo, luego de que la comunidad alertara a la Policía Nacional sobre el hurto de una camioneta de alta gama.

De acuerdo con la información preliminar, los presuntos responsables del robo serían integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes se movilizaban por el sector conocido como la Circunvalar. Tras recibir el aviso, unidades policiales desplegaron un operativo para interceptarlos.

En medio de la acción se registró un cruce de disparos que dejó como saldo un subintendente de la Policía herido, así como uno de los presuntos guerrilleros lesionado.

Durante la huida, uno de los vehículos implicados rodó varios metros y terminó cerca de viviendas, generando temor entre los habitantes del sector.

El uniformado herido será trasladado para recibir atención médica especializada, mientras que las autoridades mantienen presencia en la zona con apoyo del Ejército Nacional, con el objetivo de restablecer la seguridad y tranquilidad en esta población del Catatumbo.

Las operaciones continúan en el área para dar con la captura de los responsables y esclarecer completamente lo ocurrido.

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