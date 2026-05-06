Este pueblo en Norte de Santander fue destacado como destino ideal en mayo

Con el fuerte impacto que ha tenido el turismo en Colombia, varios destinos del país se han potenciado como destinos a visitar sea por su rica oferta cultural o las diversas actividades que pueden ofrecer para ser un sitio ideal para desconexión, entre otras cosas.

Ahora, la aerolínea Satena resaltó como "destino ideal" para el mes de mayo al colorido y acogedor pueblo de Ocaña, Norte de Santander, debido a su "importante patrimonio arquitectónico en su centro histórico". A esto se suma su tradición religiosa, con referentes como el Santuario de la Virgen de Torcoroma, uno de los más visitados de la región.

“Ocaña representa lo que buscamos como aerolínea: conectar territorios con alto valor cultural y social que requieren soluciones reales de movilidad. Este destino no solo acerca a las regiones, también abre oportunidades para el turismo, el comercio y el desarrollo local”, dijeron.

Ocaña, Norte de Santander // Foto: suministrada

¿Qué actividades hay en Ocaña, Norte de Santander?

Visitar Área Natural Única Los Estoraques

Recorrer el centro histórico de Ocaña

Subir al Cristo Rey de Ocaña

Conocer el Complejo Histórico de la Gran Convención

Probar comida típica como el pan ocañero

¿Dónde queda ubicado este pueblo?

¿Cómo se puede llegar?

Los interesados en conocer este pueblo en Norte de Santander solo tienen dos opciones: bus o avión, sin embargo, solo la aerolínea mencionada tiene vuelos directos desde ciudades como Medellín o Bogotá hasta este destino.

En total, se disponen 12 vuelos semanales diseñados para responder a la demanda actual y optimizar los tiempos de desplazamiento de los viajeros. Las tarifas en la ruta Ocaña–Medellín están disponibles desde $286.700, mientras que Ocaña–Cúcuta se ofrece desde $209.350.

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En bus también se pueden hacer recorridos directos desde cualquier zona del país para que las personas puedan conocer de este sitio, que, según opiniones, puede ser ideal para compartir en familia.