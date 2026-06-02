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Blu Radio  / Judicial  / Caso Lili Pink: Fiscalía imputará cargos a 8 presuntos integrantes de red contrabando

Caso Lili Pink: Fiscalía imputará cargos a 8 presuntos integrantes de red contrabando

Según el ente acusador, a los investigados se les imputarán los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Fiscalía investiga a Lili Pink
Fiscalía investiga a Lili Pink
Foto: Fiscalía General y Lili Pink
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 2 de jun, 2026

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que radicó una solicitud de audiencia de imputación de cargos contra ocho personas señaladas de integrar una presunta organización transnacional dedicada al ingreso ilegal de ropa femenina y accesorios al territorio colombiano en el soñado caso de Lili Pink.

La solicitud la hizo un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, que adelanta las investigaciones relacionadas con posibles operaciones de contrabando y lavado de activos asociadas a esta estructura.

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Los ocho imputados

Los indiciados son Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza.

De acuerdo con las pruebas en poder de la Fiscalía, estas personas habrían participado en una red dedicada al ingreso de mercancías de contrabando, específicamente ropa femenina y accesorios, mediante mecanismos que presuntamente buscaban evadir los controles aduaneros y tributarios establecidos por las autoridades colombianas.

Local Lili Pink
Local Lili Pink
Foto: Blu Radio

Según el ente acusador, a los investigados se les imputarán, de acuerdo con su posible nivel de participación individual en los hechos, los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La audiencia de imputación fue programada para el próximo 24 de junio ante un juez de control de garantías. En esa diligencia, la Fiscalía General de la Nación expondrá los elementos materiales probatorios y los argumentos que sustentan la atribución de los cargos.

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