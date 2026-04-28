Revelan cuál es la región donde más roban motos en Colombia en 2026, según Asopartes: no es Bogotá

Aunque el robo de motocicletas mostró una reducción en Colombia durante el arranque de 2026, una región continúa concentrando la mayor cantidad de casos del país. Un reciente balance de Asopartes ubicó a Antioquia como el principal foco de este delito, por encima de Bogotá, pese a registrar una caída cercana al 50 % frente al año anterior.

El informe del gremio también evidenció descensos en otras zonas del país, pero advirtió que el robo de motos sigue teniendo una fuerte concentración territorial y que el mercado ilegal de autopartes continúa apareciendo como uno de los factores asociados a este fenómeno.

Aumentó el registro de motos en Colombia. Foto: tomada de X.

¿Cuál es la región donde más roban motos en Colombia?

De acuerdo con cifras divulgadas por Asopartes, Antioquia lidera el hurto de motocicletas en Colombia durante el primer trimestre de 2026.

El departamento reportó 1.198 robos de motos entre enero y marzo, una disminución frente a los 2.379 casos del mismo periodo de 2025, lo que representa una reducción del 49 %.



Pese a esa caída, el volumen de casos mantuvo a Antioquia como la región con más hurtos de motocicletas registrados en el país.

En Medellín y su área metropolitana, según el balance, los reportes bajaron de 1.614 a 784 hechos, equivalente a una reducción del 51 %.

Motocicletas componen la mayor parte del parque automotor en Colombia. Foto: AFP

¿Cómo va el robo de motos en Colombia en 2026?

A nivel nacional, el reporte de Asopartes señaló una reducción del 17 % en hurto de motocicletas. Entre enero y marzo de este año se registraron 7.581 casos, frente a 9.131 reportados en igual periodo de 2025.

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Solo en marzo, según el gremio, la disminución fue del 34 %, un dato que reflejó una caída más marcada en ese mes.

Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente de Asopartes, indicó que las cifras muestran una reducción importante, aunque insistió en que el reto sigue siendo evitar que el delito se reactive en territorios con alta incidencia.

“Las cifras muestran una reducción importante, pero el reto está en sostener esta tendencia y evitar que el delito se reactive en las zonas con mayor incidencia”, puntualizó Pineda.

Carlos Andrés Pineda Foto: Blu Radio

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¿Por qué Antioquia sigue concentrando más robos de motos?

Aunque el balance mostró mejoras, Asopartes señaló que el delito mantiene una fuerte concentración en zonas urbanas y departamentos con alta demanda de motocicletas y repuestos.

Según el gremio, uno de los factores asociados es el mercado ilegal de autopartes, que facilitaría operaciones criminales ligadas al desmonte y comercialización de piezas sin trazabilidad.

El informe relacionó esa dinámica con dificultades para el control en regiones donde existe mayor movimiento informal de repuestos.



Factores señalados por Asopartes

Entre los elementos mencionados por el gremio aparecen:



Comercio ilegal de autopartes.

Alta demanda de repuestos sin trazabilidad.

Concentración del delito en grandes centros urbanos.

Redes logísticas vinculadas al mercado informal.

El robo de autopartes en Colombia es una de las preocupaciones para Asopartes. Foto: SeguridadBOG

¿También bajó el robo de carros?

El reporte incluyó datos sobre automóviles, donde también se evidenció una disminución.

A nivel nacional, los hurtos de carros pasaron de 2.267 casos en 2025 a 1.926 en 2026, una reducción del 15 %.

En Antioquia, los casos bajaron de 384 a 294, mientras en Medellín pasaron de 220 a 184, según el balance.

Aunque el descenso fue menor que en motocicletas, Asopartes indicó que la tendencia también fue a la baja en ese segmento.