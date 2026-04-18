¿Cuánto cuesta una póliza todo riesgo de moto? Así puede ahorrar en el costo del seguro

En Colombia, tener una moto no es solamente poner gasolina, hacer mantenimiento y manejar, sino que también implica estar atento a la hora de movilizarse por calles y carreteras; por ello, muchos conductores ya piensan en invertir en un seguro todo riesgo para proteger la inversión del vehículo, sin embargo, el costo aún genera dudas. De hecho, un reciente análisis reveló lo que realmente cuesta este seguro en 2026.

Según el estudio liderado por Martín Alvemo, CEO de Seguro Canguro, basado en más de 47.000 cotizaciones, la prima promedio de una póliza todo riesgo para moto ronda los $1.065.948 al año; eso quiere decir que es menor a $90.000 al mes. Si bien muchos creen que es un costo alto, lo cierto es que las sumas pueden variar de acuerdo con varios factores.



Cuánto cuesta una póliza todo riesgo de moto

El precio no es fijo, sino que más bien depende del tipo de cobertura que tenga. Una póliza todo riesgo, que cubre daños propios y a terceros, se ubica cerca del millón de pesos al año. Por su parte, una cobertura parcial es inferior, alrededor de $795.339, lo que significa un ahorro cercano al 25 %, aunque implica que la protección sea menor.

Adicionalmente, también influye el valor del vehículo. Es decir, el seguro representa el 10,53 % del precio de la moto, una cifra mucho mayor si se compara con los carros; sin embargo, esto se debe al mayor riesgo que enfrentan los motociclistas en las vías del país.

Aumentó el registro de motos en Colombia. Foto: tomada de X.

¿Por qué es más caro el seguro de la moto?

Uno de los elementos más determinantes es el cilindraje. Las motos de hasta 125cc pagan cerca de $816.471 al año, mientras que las motocicletas con más de 400cc pueden superar los $3,1 millones.

Adicionalmente, la ciudad también pesa; y es que en Antioquia se registran los valores más altos, con primas que rondan los $1,25 millones, seguido de Bogotá con $1,08 millones, mientras que en otras regiones del país el costo sí puede ser inferior.

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Otro punto clave es la aseguradora. El estudio deja ver que existen diferencias importantes entre compañías, lo que haría que cambie drásticamente el valor final que paga el usuario.



Cómo ahorrar en la póliza de todo riesgo de moto

Para ahorrar, los conductores deben tener en cuenta ciertas condiciones y factores para poder ver reflejado ese ahorro:



Comparar entre varias aseguradoras antes de tomar una decisión.

Evaluar si realmente necesita cobertura total o parcial.

Revisar el cilindraje y el valor comercial de la moto.

Tener en cuenta la ciudad donde se circula.

Uno de los hallazgos más relevantes es que comparar opciones puede generar un ahorro promedio de hasta $360.938 al año, equivalente al 35 % del valor del seguro.

Ante eso, lo más importante es identificar los costos según las aseguradoras y el tipo de seguro para definir qué beneficia más al bolsillo de cada persona y qué resulta más funcional según su ciudad y su vehículo.