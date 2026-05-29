Asopartes revela cuál es el mayor problema del sector automotor pese a generar 560.000 empleos

La industria de autopartes y motopartes en Colombia mantiene más de 560.000 puestos de trabajo activos, pero el principal reto del sector sigue siendo la informalidad laboral, advirtió la Asociación del Sector Motriz y sus Partes (Asopartes) al presentar los más recientes datos del Radar de las Autopartes – CVN, elaborado con cifras oficiales del DANE.

De acuerdo con el gremio, aunque las actividades relacionadas con reparación, mantenimiento, comercialización y fabricación de partes representan actualmente el 2,32 % del empleo nacional, cerca del 48 % de los trabajadores vinculados al sector todavía opera bajo condiciones de informalidad.

¿Cuál es el principal problema del sector automotor en Colombia?

El informe de Asopartes identifica la informalidad como el mayor obstáculo para consolidar un mercado laboral más competitivo y sostenible dentro del sector automotor colombiano.

Según el análisis, la formalidad en las actividades de comercialización, mantenimiento y fabricación de autopartes alcanzó el 52 % en febrero de 2026, lo que representó una mejora frente al año anterior. Sin embargo, el gremio aseguró que todavía persisten brechas importantes relacionadas con estabilidad laboral, acceso a protección social y productividad.



Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente de Asopartes, afirmó que el desafío ya no pasa únicamente por sostener el volumen de empleos, sino por avanzar hacia mejores condiciones laborales para quienes hacen parte de esta cadena económica.

“Detrás de cada taller, punto de venta, centro de servicio o empresa de mantenimiento hay miles de familias que dependen de esta actividad. Pero el gran reto ahora no es solo seguir generando puestos de trabajo, sino avanzar decididamente en la formalización y en mejores condiciones de competitividad”, señaló el dirigente gremial.

El robo de autopartes en Colombia es una de las preocupaciones para Asopartes. Foto: SeguridadBOG

¿Cuántos empleos genera el sector de autopartes en Colombia?

Las cifras recopiladas por Asopartes muestran que el ecosistema auto y motopartista continúa siendo uno de los principales generadores de empleo del país.

Publicidad

El segmento con mayor participación corresponde al comercio, reparación y mantenimiento de vehículos, que concentra más de 407.000 trabajadores, equivalentes al 72,7 % del total sectorial.

Por otra parte, las actividades relacionadas con motocicletas representan cerca de 116.000 empleos, mientras que la fabricación de piezas y partes reúne aproximadamente 12.000 trabajadores adicionales.

El informe también incluye otras actividades complementarias vinculadas a la industria motriz, que suman cerca de 25.000 ocupados.

Publicidad

Así se distribuye el empleo del sector:



Comercio, reparación y mantenimiento de vehículos: más de 407.000 empleos.

Comercio y reparación de motocicletas: cerca de 116.000 trabajadores.

Fabricación de partes y piezas: alrededor de 12.000 ocupados.

Otras actividades relacionadas: aproximadamente 25.000 empleos.

Un 85 % de las autopartes en el país son importadas. Foto: Pexels/Andrea Piacquadio

¿Por qué el sector automotor tiene tanto peso en el empleo nacional?

El reporte de Asopartes coincide con una recuperación general del mercado laboral colombiano. Según cifras del DANE citadas por el gremio, Colombia registró 24,1 millones de personas ocupadas a febrero de 2026, con más de 600.000 trabajadores adicionales frente al mismo periodo del año anterior.

En ese contexto, la rama de comercio, reparación de vehículos automotores y motocicletas se mantuvo como la actividad económica que más empleo genera en el país, con 4,1 millones de ocupados y una participación de 17,3 % sobre el total nacional.

El gremio indicó que el sector ha logrado sostenerse por encima de los 500.000 empleos desde 2021, luego del crecimiento registrado en los años posteriores a la pandemia.

Además de la informalidad, Asopartes advirtió sobre la necesidad de fortalecer la capacitación técnica del talento humano y mejorar las condiciones de competitividad para responder a las nuevas exigencias del mercado automotor.

El gremio señaló que factores como la legalidad, la profesionalización del personal y el fortalecimiento empresarial serán determinantes para la sostenibilidad futura de la industria.