Lo que debe saber de la edición 38 del Gran Premio de Tractomulas en el autódromo de Tocancipá

El Gran Premio Mobil Delvac de Tractomulas llega este año a su edición número 38, siendo uno de los eventos automovilísticos más importantes de Colombia y como un motor económico para Tocancipá. Desde 1988, la competencia convirtió al Autódromo de Tocancipá en el escenario principal para reunir a pilotos de carga pesada, fanáticos del automovilismo y miles de visitantes que cada año disfrutan de las pruebas de velocidad y destreza de los cabezotes.

Según datos entregados por la organización, el Gran Premio Mobil Delvac de Tractomulas puede superar los 30.000 asistentes durante el fin de semana de competencia, lo que genera un importante movimiento comercial para hoteles, restaurantes, servicios de transporte y emprendimientos locales. Además, Tocancipá ha desarrollado un ecosistema turístico y logístico alrededor del Autódromo que facilita la llegada de visitantes nacionales y extranjeros.

De acuerdo con un análisis económico elaborado para la Fundación Rescate Vial Colombia, al menos seis sectores reciben beneficios directos durante el evento. El sector hotelero concentra gran parte de la ocupación con 10 establecimientos y 460 habitaciones disponibles para pilotos, equipos y turistas. A esto se suma el crecimiento en ventas de más de 40 restaurantes del municipio, el movimiento de 5.500 parqueaderos oficiales y la alta demanda de taxis y transporte especial. También se benefician agencias de viaje y atractivos turísticos como el Parque Jaime Duque y el Museo Aeroespacial, lugares que muchos visitantes aprovechan para conocer después de asistir a las competencias.

El impacto también llega a los pequeños emprendedores locales. Desde hace cerca de diez años, el Gran Premio Mobil Delvac de Tractomulas habilita espacios especiales para que negocios de Tocancipá puedan exhibir y vender sus productos dentro del evento. En la edición de 2023 participaron directamente 15 emprendimientos locales.



María Angélica Guerrero, vocera del Gran Premio Mobil Delvac de Tractomulas, destacó que durante 38 años se ha construido una alianza entre el evento y el municipio que hoy deja resultados tangibles para la economía local. Con pilotos élite, pruebas cargadas de adrenalina y miles de aficionados en el Autódromo de Tocancipá, la edición 38 busca mantener viva una tradición que cada año reafirma el potencial turístico, comercial y deportivo de la región.