Los camiones chinos ya dominan Colombia: tienen casi 7 de cada 10 ventas en 2026

El mercado colombiano de camiones no es exento de la llegada de las marcas chinas, que no solo ganaron participación, sino que ahora concentran el 69,3 % de las matrículas de vehículos de carga nuevas registradas entre enero y mayo de 2026, según un análisis elaborado por Intempo con base en datos del RUNT.

El estudio muestra que, mientras el mercado alcanzó un récord de 5.029 camiones matriculados en los primeros cinco meses del año, los fabricantes chinos consolidaron un dominio que hace apenas unos años parecía lejano. La participación de estas marcas pasó del 27,1 % en 2020 al actual 69,3 %, impulsada por factores como el costo operativo, las opciones de financiación y la disponibilidad de repuestos.

¿Qué marcas lideran las ventas de camiones en Colombia?

La transformación también modificó el ranking de fabricantes con mayor presencia en el país. De acuerdo con Intempo, Foton asumió el liderazgo del mercado con una participación del 27,8 %, superando a Chevrolet, que quedó con el 23 %.

El grupo de las cinco marcas con más registros se completa con:



Foton: 27,8 %

Chevrolet: 23,0 %

JAC: 12,6 %

Dongfeng: 9,2 %

Sinotruk: 7,8 %

Según Julián Acosta Barbosa, director de Innovación de Intempo, el comportamiento del mercado refleja un cambio en los criterios de compra del sector transportador.



"Lo que estamos viendo es un cambio en la lógica de compra. El transportador colombiano ya no adquiere un camión por tradición, sino por variables como costo operativo, financiación y disponibilidad de repuestos. La decisión se toma con cabeza fría", explicó el directivo.

¿Por qué crecen las marcas chinas en el mercado de carga?

El crecimiento del mercado de camiones también coincide con la implementación obligatoria de la norma ambiental Euro VI, vigente en Colombia desde 2023 para los nuevos vehículos de carga.

De acuerdo con el análisis de Intempo basado en cifras del RUNT, el 94 % de los camiones matriculados entre enero y mayo de 2026 corresponde a modelos 2026 y 2027 que ya cumplen este estándar ambiental, lo que evidencia una aceleración en la renovación del parque automotor.

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Según la compañía, la entrada en vigor de la norma ha impulsado la sustitución de vehículos más antiguos por unidades con menores emisiones contaminantes, al tiempo que varios fabricantes —especialmente marcas chinas— ampliaron rápidamente su portafolio con modelos adaptados a esta regulación.

Este cambio tecnológico coincide con el mejor momento del mercado de carga en Colombia, que alcanzó 5.029 matrículas en los primeros cinco meses de 2026, superando incluso el récord registrado en 2022.

El estudio también relaciona el crecimiento del mercado con la expansión del comercio electrónico en Colombia.

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Al cruzar la información del RUNT con cifras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), Intempo identificó una fuerte concentración de nuevas matrículas en corredores logísticos estratégicos.

Uno de los casos más representativos es Funza (Cundinamarca), que pasó de registrar 327 camiones en 2020 a 1.174 unidades en 2026, convirtiéndose en el principal centro de matriculación para vehículos de carga vinculados a la operación logística de Bogotá.

Después aparecen municipios como:



Envigado: 611 matrículas

Sabaneta: 373

Girón: 302

El análisis indica que el segmento de carga también empieza a incorporar vehículos eléctricos para operaciones urbanas y de última milla.

Actualmente ya existen ofertas como las de JAC, comercializada mediante Auteco Blue, y el reciente lanzamiento del BYD T35, modelos con los que el sector busca ampliar la participación de tecnologías de cero emisiones dentro del transporte de carga.