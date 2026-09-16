Peugeot presenta en Colombia sus nuevos utilitarios eléctricos con hasta 348 km de autonomía

La movilidad eléctrica amplía su presencia en el segmento de vehículos comerciales en Colombia con la llegada de los nuevos Peugeot E-Partner y Peugeot E-Expert, dos utilitarios 100 % eléctricos que buscan atender las necesidades de empresas, flotas y operaciones de distribución urbana.

La nueva oferta de la marca combina capacidad de carga, autonomía, modularidad y tecnología, con configuraciones dirigidas a diferentes tipos de operación. El E-Partner está orientado principalmente a labores urbanas y de última milla, mientras que el E-Expert está diseñado para operaciones que requieren mayor volumen de carga.

Según la información entregada por Peugeot, los dos modelos incorporan sistemas de propulsión eléctricos de 100 kW, equivalentes a 134 hp, y un torque máximo de 270 Nm. Sus autonomías homologadas bajo el ciclo WLTP llegan hasta 330 kilómetros en el E-Partner y hasta 348 kilómetros en el E-Expert.

Peugeot E-Partner: hasta 330 kilómetros de autonomía

El nuevo Peugeot E-Partner está dirigido a actividades como mensajería urbana, distribución y operaciones de última milla. El vehículo cuenta con un motor eléctrico de 100 kW y 270 Nm de torque máximo.



Su batería de iones de litio tiene una capacidad de 50,8 kWh y permite alcanzar una autonomía de hasta 330 kilómetros bajo el ciclo WLTP. En cuanto a la recarga, dispone de un sistema de carga rápida en corriente directa de hasta 100 kW, con el que puede recuperar del 0 al 80 % de la batería en aproximadamente 30 minutos, de acuerdo con la información proporcionada por la marca.

En materia de capacidad, el E-Partner ofrece inicialmente 3,9 m³ de volumen de carga, una cifra que puede aumentar hasta 4,4 m³ mediante la silla modular Multiplex abatible.

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El vehículo soporta hasta 920 kilogramos de carga y permite transportar objetos de hasta 3.440 milímetros de longitud mediante su puerta trampa. Estas características están orientadas a facilitar el uso del vehículo en operaciones comerciales que requieren desplazamientos frecuentes y capacidad de adaptación a diferentes tipos de mercancía.

Peugeot E-Expert: mayor capacidad para operaciones de carga

El segundo lanzamiento corresponde al Peugeot E-Expert, una van mediana completamente eléctrica enfocada en operaciones que requieren mayor capacidad de carga.

Este modelo utiliza el mismo motor eléctrico de 100 kW y 270 Nm de torque del E-Partner, pero incorpora una batería de mayor capacidad, de 75 kWh. También cuenta con un conector CCS Combo 2, compatible con la infraestructura de carga pública utilizada en Colombia, según Peugeot.

Peugeot E-Partner

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El E-Expert alcanza una autonomía de hasta 348 kilómetros bajo el ciclo WLTP y puede llegar hasta 352 kilómetros en condiciones optimizadas. Su sistema de carga rápida permite recuperar el 80 % de la batería en aproximadamente 45 minutos.

El vehículo tiene una distancia entre ejes de 3.277 milímetros y una longitud total de 5.330 milímetros. Su volumen de carga es de 6,1 m³ y puede ampliarse hasta 6,6 m³ con la silla Multiplex abatida. Además, cuenta con una capacidad de carga útil de hasta 1.003 kilogramos y permite transportar elementos de hasta 4.026 milímetros de longitud mediante su acceso de puerta trampa.

Tecnología y equipamiento para el trabajo diario

Los dos vehículos incorporan la arquitectura Peugeot i-Cockpit, que incluye un volante compacto multifunción, un panel de instrumentos digital de 10 pulgadas y mandos de conectividad.

Otro elemento destacado es la Silla Modular Multiplex, que incorpora un asiento central multipropósito que puede utilizarse como escritorio móvil y espacio de almacenamiento. El objetivo de esta configuración es adaptar el interior del vehículo a las necesidades de las jornadas laborales.

En seguridad, tanto el E-Partner como el E-Expert cuentan de serie con dos airbags frontales, frenos de disco y sistemas ABS, REF, AFU, ASR y ESP. También incorporan freno de emergencia eléctrico y protector de cárter.

Autonomía de los vehículos eléctricos puede variar

Peugeot aclara que las cifras de autonomía corresponden al ciclo de homologación WLTP y que el rendimiento en condiciones reales puede variar.

Entre los factores que pueden influir están la velocidad de desplazamiento, el uso del climatizador, el tipo y la presión de los neumáticos y el preacondicionamiento del vehículo. También pueden incidir elementos externos como la topografía, el tráfico, la temperatura y las condiciones meteorológicas.

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Por esta razón, los 330 kilómetros de autonomía anunciados para el E-Partner y los hasta 348 kilómetros del E-Expert corresponden a las condiciones establecidas para las pruebas de homologación y no necesariamente representan el mismo rendimiento en todas las situaciones de conducción.

Garantía y respaldo para clientes empresariales

La nueva oferta de vehículos comerciales eléctricos cuenta con el respaldo de Astara y de la red de servicios de Peugeot en Colombia. La compañía señala que su presencia comercial alcanza cerca del 80 % del territorio nacional, con vitrinas y talleres autorizados en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Manizales, Ibagué, Neiva y Chía.

Para los vehículos utilitarios, Peugeot ofrece una garantía de tres años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero. La batería de los vehículos eléctricos cuenta con una garantía de ocho años o 160.000 kilómetros. Además, los vehículos son entregados con un cargador de 7 kW.

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Con los nuevos E-Partner y E-Expert, Peugeot amplía su portafolio de soluciones eléctricas para el mercado colombiano y suma vehículos comerciales con diferentes capacidades de carga y autonomía. La oferta está dirigida a empresas y flotas que requieren vehículos para distribución urbana, mensajería, transporte de mercancías y otras operaciones comerciales.

La llegada de estos modelos se suma al proceso de expansión de la movilidad eléctrica de Peugeot en Colombia, donde la marca también comercializa modelos como el E-2008. La compañía cuenta con una red conformada por 17 vitrinas y 17 centros de servicio especializados, con presencia en distintas ciudades del país.

