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¿Piensa sacar la licencia de conducción? Ojo que habrá incremento en precios

Este cambios se da por pertición directa de la DIAN y comenzará a aplicarse de manera paulatina en los diferentes centros de aprendizaje del país.

Licencia de conducción tendrá costos adicionales
Licencia de conducción tendrá costos adicionales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de oct, 2026

El trámite de la licencia de conducción termina siendo un proceso, casi obligatorio, para miles de personas en su día a día y de la mano con el deseo de tener su propio vehículo. Este proceso tiene diferentes etapas, en especial si nunca ha tomado el volante antes.

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Para acompañar ese proceso existen los centros de aprendizaje de conducción, los cuales se encargan de apoyar todo el proceso, desde los exámenes médicos hasta el pago de la licencia ante el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) para que se haga válida, pero, este 2026, estos lugares tendrán un cambio importante por petición de la DIAN.

Licencia de conducción
La licencia de conducción es un documento público de carácter personal e intransferible.
Foto: Blu Radio

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El incremento en los cursos para sacar la licencia de conducción

La DIAN le solicitó a los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) para pedirles que declaren y paguen el impuesto del 19 %, lo cual obligó el incremento de los precios para poder hacer todo el proceso y que se verán reflejados en diferentes lugares de manera paulatina.

Así quedarían los nuevos precios:

  • Motos: A1 y A2 cuesta entre 600.000 y 900.000 pesos, tendrían incremento de al menos 150.000 pesos, por ejemplo: un curso para moto que actualmente cuesta 700.000 pesos pasaría a unos 833.000 pesos.
  • Carro: un curso de 1.100.000 pesos subiría a aproximadamente 1.309.000 pesos con el impuesto, mientras que el curso para carro particular B1 está entre 1.000.000 de pesos y 1.200.000 pesos, teniendo un incremento parecido.

Estos precios no suman las licencias, las cuales tienen un valor diferente.

Licencia de conducción en Bogotá //
Hay varios tipos de licencia de conducción dependiendo del vehículo
Foto: Blu Radio

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¿Qué se necesita para sacar la licencia de conducción?

  • Presentar documento original de identidad. 
  • La solicitud es personal y el interesado debe estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).
  • Estar a paz y salvo por multas e infracciones a las normas de tránsito.
  • Pago de los derechos del trámite en los puntos de atención (ventanillas del banco).
  • Certificado de aptitud en conducción (curso de conducción), incorporado en el RUNT, expedido por el centro de Enseñanza Automovilística (CEA), autorizado por el Ministerio de Transporte.
  • Certificado de examen físico, mental y de coordinación motriz para conducir, incorporado en el RUNT, expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) habilitado por el Ministerio de Transporte.
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