¿Piensa sacar la licencia de conducción? Ojo que habrá incremento en precios

El trámite de la licencia de conducción termina siendo un proceso, casi obligatorio, para miles de personas en su día a día y de la mano con el deseo de tener su propio vehículo. Este proceso tiene diferentes etapas, en especial si nunca ha tomado el volante antes.

Para acompañar ese proceso existen los centros de aprendizaje de conducción, los cuales se encargan de apoyar todo el proceso, desde los exámenes médicos hasta el pago de la licencia ante el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) para que se haga válida, pero, este 2026, estos lugares tendrán un cambio importante por petición de la DIAN.

La licencia de conducción es un documento público de carácter personal e intransferible. Foto: Blu Radio

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El incremento en los cursos para sacar la licencia de conducción

La DIAN le solicitó a los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) para pedirles que declaren y paguen el impuesto del 19 %, lo cual obligó el incremento de los precios para poder hacer todo el proceso y que se verán reflejados en diferentes lugares de manera paulatina.

Así quedarían los nuevos precios:



Motos: A1 y A2 cuesta entre 600.000 y 900.000 pesos, tendrían incremento de al menos 150.000 pesos, por ejemplo: un curso para moto que actualmente cuesta 700.000 pesos pasaría a unos 833.000 pesos.

A1 y A2 cuesta entre 600.000 y 900.000 pesos, tendrían incremento de al menos 150.000 pesos, por ejemplo: un curso para moto que actualmente cuesta 700.000 pesos pasaría a unos 833.000 pesos. Carro: un curso de 1.100.000 pesos subiría a aproximadamente 1.309.000 pesos con el impuesto, mientras que el curso para carro particular B1 está entre 1.000.000 de pesos y 1.200.000 pesos, teniendo un incremento parecido.

Estos precios no suman las licencias, las cuales tienen un valor diferente.



Hay varios tipos de licencia de conducción dependiendo del vehículo Foto: Blu Radio

¿Qué se necesita para sacar la licencia de conducción?