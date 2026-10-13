Renault advierte con eliminar carros y recortar producción, mientras chinos siguen ganando terreno

Renault podría reducir en 300.000 vehículos su producción en Europa y eliminar algunos carros si la Unión Europea no flexibiliza las metas de emisiones fijadas para 2030. François Provost, consejero delegado del grupo francés, advirtió que, de mantenerse las reglas actuales, tendrá que llevar esa propuesta al consejo de administración dentro de un año.

La advertencia se produce en medio de la creciente competencia de las marcas chinas, cuya participación en el mercado europeo pasó del 4 % al 13 %, según Provost. El directivo también aseguró que los fabricantes de China tienen una ventaja competitiva de entre el 30 % y el 40 % frente a los europeos.

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Renault pone sobre la mesa un recorte de 300.000 vehículos

Durante el Paris Automotive Summit, Provost planteó el escenario al que podría enfrentarse el grupo si Bruselas mantiene las exigencias ambientales sin modificaciones.

Logo Renault Foto: Unsplash

“Estoy preocupado porque si no conseguimos la moratoria de 2030, yo, de aquí a un año, voy a tener que proponer a un consejo de administración eliminar coches y recortar la producción en 300.000 unidades en Europa”, afirmó.



Por ahora, Renault no anunció que vaya a retirar modelos ni confirmó una reducción efectiva de su producción. Se trata de una medida que su máximo directivo contempla proponer si no se modifica el marco regulatorio.

Las metas europeas establecen que, para 2030, las emisiones promedio de los carros nuevos deberán reducirse un 55 % frente a los niveles de 2021. En el caso de las furgonetas, la disminución exigida es del 50 %.

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La discusión enfrenta los objetivos de reducción de emisiones con las condiciones en las que los fabricantes europeos compiten en un mercado donde las marcas chinas han ganado participación.

La ventaja de los fabricantes chinos preocupa a Renault

Para Provost, la diferencia de competitividad entre China y Europa es uno de los factores que obliga a replantear la respuesta industrial del bloque. La cuota de mercado de las marcas chinas aumentó nueve puntos porcentuales, al pasar del 4 % al 13 %, mientras que, según el directivo, sus fabricantes cuentan con una ventaja competitiva de entre el 30 % y el 40 %.

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El responsable de Renault considera que Europa necesita una estrategia que no se limite a restringir las importaciones, sino que también impulse la fabricación y el desarrollo industrial dentro de su territorio.

“Está claro” que “hay que limitar los flujos de entrada de vehículos importados que no aportan ningún valor añadido para la industria, el empleo y Europa”, sostuvo.

Provost defendió un modelo que exija a las empresas que quieran participar en el mercado europeo desarrollar actividad productiva local, trabajar con proveedores de la región e incorporar tecnología y valor a la cadena industrial.

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Como referencia, mencionó la estrategia que, según él, siguió China hace tres décadas para fortalecer su propia industria automotriz.

Carros chinos Foto: AFP

¿Qué acordaron la Unión Europea y China sobre los carros híbridos?

Las declaraciones de Provost se conocen después de que la Unión Europea y China alcanzaran el viernes un entendimiento sobre las importaciones de vehículos híbridos chinos.

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El comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, señaló que el acuerdo permitiría evitar la entrada de varios millones de carros chinos durante cuatro años.

De acuerdo con un documento consultado por Bloomberg, la Unión Europea establecería un límite de 350.000 vehículos híbridos chinos durante el primer año. A partir del segundo, el cupo aumentaría un 6 % anual.

Provost advirtió que, sin un acuerdo entre China y la Unión Europea, podría producirse una guerra comercial. También sostuvo que el impacto social de la situación terminaría obligando a Europa a reaccionar.