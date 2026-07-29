Tesla muestra en video cómo funciona su sistema de conducción autónoma: “Ayuda a salvar vidas”

Tesla volvió a poner el foco sobre su sistema de conducción autónoma con la publicación de un video en el que muestra varias intervenciones del Full Self-Driving (FSD) Supervised para evitar accidentes reales.

La compañía asegura que esta tecnología está diseñada para reaccionar en situaciones críticas antes que un conductor humano y presentó las imágenes en medio del debate que existe sobre la seguridad de este tipo de asistencias.

Aunque Tesla presenta estas intervenciones como ejemplos de la capacidad del FSD para mejorar la seguridad, la propia compañía recuerda que se trata de un sistema de conducción supervisada y que el conductor debe permanecer atento y preparado para asumir el control del vehículo en cualquier momento.

FSD Supervised helps save lives pic.twitter.com/3P7URqnQgO — Tesla (@Tesla) July 23, 2026

¿Para qué sirve el sistema Full Self-Driving?

El material compartido por Tesla reúne diferentes episodios registrados por vehículos equipados con FSD Supervised durante su uso cotidiano.

Según la empresa, el objetivo es demostrar cómo el software identifica riesgos potenciales y ejecuta maniobras preventivas antes de que ocurra un accidente.

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Entre las escenas aparecen:



Vehículos que cambian de carril de manera inesperada.

Peatones que ingresan a la calzada sin previo aviso.

Frenadas repentinas del tráfico.

Obstáculos detectados durante la conducción.

Tesla aseguró que estas intervenciones hacen parte del funcionamiento habitual del sistema cuando está activado y supervisado por el conductor.

Tesla conduciéndose solo hasta la casa de su nuevo dueño Foto: captura de video

¿Qué datos presenta Tesla para respaldar la seguridad del FSD?

Junto con el video, la compañía divulgó nuevas cifras sobre el desempeño de esta tecnología. De acuerdo con Tesla, los vehículos que utilizan FSD Supervised registran siete veces menos colisiones, tanto leves como graves, frente a aquellos que circulan sin este sistema activado.

La empresa también indicó que los automóviles con esta función presentan cinco veces menos accidentes fuera de carretera.

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Otro de los datos destacados es el crecimiento del uso de la plataforma. Tesla informó que, hasta mayo de 2026, los vehículos equipados con FSD Supervised habían recorrido 10.000 millones de millas, de las cuales 3.700 millones correspondieron a trayectos urbanos.

Según la marca, ese volumen de información ha servido para seguir entrenando y perfeccionando el comportamiento del software en diferentes condiciones de conducción.



¿Por qué Tesla publicó el video en este momento?

La publicación coincide con una investigación que adelanta la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA) sobre el funcionamiento del sistema FSD.

El organismo analiza aproximadamente 3,2 millones de vehículos Tesla tras varios accidentes ocurridos cuando esta asistencia estaba activada, incluyendo casos registrados en condiciones de baja visibilidad. Entre los expedientes revisados figura un accidente con víctima fatal.

Tesla deberá presentar su respuesta formal ante la autoridad estadounidense durante agosto de 2026.

Tesla llegó a Colombia con una contundente estrategia de precios Foto: AFP

¿Se puede utilizar el Full Self-Driving en Colombia?

Aunque Tesla ya inició oficialmente su operación comercial en Colombia, la función Full Self-Driving todavía no está disponible para los propietarios de la marca en el país.

El sistema solo puede utilizarse en mercados donde cuenta con autorización regulatoria específica. Actualmente está habilitado en países y territorios como Estados Unidos, Canadá, México, China, Puerto Rico, Australia y Nueva Zelanda.

Por ahora, Colombia no hace parte de esa lista y Tesla no ha informado una fecha para la activación del FSD en el mercado nacional.