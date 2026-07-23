Ventas globales de Renault sufren estancamiento en primer semestre por caída de Dacia en Europa

El grupo automotriz francés Renault cerró los primeros seis meses de 2026 con un volumen de ventas globales prácticamente plano, tras registrar una leve contracción interanual del 0,4%. De acuerdo con el reporte comercial de la compañía presentado este jueves, la firma comercializó algo menos de 1,2 millones de unidades a nivel mundial entre enero y junio, un resultado influenciado directamente por el comportamiento de sus cifras en el continente europeo.

El desempeño del fabricante en Europa, su mercado con mayor volumen de operaciones, reflejó un descenso del 1,3% en las entregas acumuladas, al contabilizar 821.092 nuevos turismos y vehículos comerciales ligeros. La contracción responde a un comportamiento dispar entre las dos principales insignias del grupo en la región, donde el crecimiento de la marca matriz no logró neutralizar el retroceso de su filial de bajo costo.

Desempeño contrastado entre Renault y Dacia en el mercado europeo

Al analizar el balance por marcas en territorio europeo, la marca Renault registró una variación positiva del 2,6% interanual durante la primera mitad del año, alcanzando las 528.849 unidades matriculadas. Este incremento evidencia la demanda de sus modelos más recientes en los segmentos de utilitarios y comerciales ligeros.

Por el contrario, las ventas de la marca Dacia experimentaron un descenso del 8,7% en el mismo periodo, totalizando 284.021 vehículos entregados. Esta reducción en los volúmenes de la filial rumana se convirtió en el factor determinante para el freno en el crecimiento general del grupo automotor dentro del espacio comunitario.



Ventas de Renault

Avance de la estrategia de electrificación de la marca

A pesar del freno comercial en el cómputo total de unidades, el consorcio francés registró avances en el despliegue de su plan de electrificación. La venta de automóviles con tecnología híbrida y 100% eléctrica representó el 52% del total de sus ventas de turismos en Europa durante el primer semestre de 2026.

La cifra marca un incremento en la adopción de este tipo de motorizaciones con respecto a la primera mitad de 2025, cuando estos modelos significaban el 43,8% del volumen de turismos comercializados por la empresa en el mercado europeo.

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Crecimiento en mercados estratégicos fuera del continente europeo

En contraste con el panorama europeo, el reporte financiero de la compañía resalta un incremento en el volumen de operaciones en sus mercados estratégicos internacionales fuera de Europa. La marca mantuvo su trayectoria de expansión mediante la consolidación de su presencia en economías emergentes de Asia, África y América Latina.

India encabezó el crecimiento operativo internacional de la firma con un repunte del 61,2% en las unidades comercializadas durante el primer semestre. Por su parte, la presencia del fabricante en Turquía registró un aumento del 15,4% interanual.

En el norte de África, las entregas de vehículos en Marruecos crecieron un 13,7%, mientras que en el mercado sudamericano, la filial de la automotriz en Brasil reportó una subida del 5,3% en sus ventas entre enero y junio de 2026.