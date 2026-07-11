Renault mantiene su liderazgo en el mercado automotor: Autos y Motos, programa 11 de julio de 2026

En Autos y Motos de este sábado, 11 de julio de 2026, estos fueron los temas:



En el primer semestre de 2026 Renault se mantuvo como la segunda marca con mayor número de matriculas en Colombia.

con mayor número de matriculas en Colombia. Con el BMW X5, BMW Group reforzó su estrategia integral de sostenibilidad al optimizar el ciclo de vida del vehículo y reducir su huella de carbono , desde la cadena de suministro y la producción hasta su uso y posterior reciclaje.

, desde la cadena de suministro y la producción hasta su uso y posterior reciclaje. Ford se convirtió en la marca líder en calidad de vehículos nuevos en el mercado masivo de Estados Unidos, según el Estudio de Calidad Inicial 2026. La compañía pasó del puesto 16 en 2023 al primer lugar en la más reciente medición entre compradores de vehículos nuevos.

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