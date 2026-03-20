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Blu Radio  / Motor  / Zeekr 7X, reseña: pros, contras y opinión de uno de los carros más avanzados en Colombia

Zeekr 7X, reseña: pros, contras y opinión de uno de los carros más avanzados en Colombia

Con una potencia de 630 hp, un torque de 710 Nm y una batería de 100 kWh, esta Zeekr 7X china quiere ganar terreno en el mercado premium de eléctricos.

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