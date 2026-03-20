Zeekr 7X, reseña: pros, contras y opinión de uno de los carros más avanzados en Colombia

El Zeekr 7X Flagship llegó a Colombia con una carta de presentación difícil de ignorar: 630 caballos de fuerza, tracción integral, arquitectura de 800 voltios y un enfoque tecnológico que lo ubica, sin rodeos, entre los eléctricos más avanzados del mercado local.

Pero como suele pasar con los nuevos jugadores premium —especialmente los chinos—, la pregunta no es solo qué tan potente o equipado es, sino qué tan completo resulta en la vida real.



Desempeño y motor

Basta con acelerar por primera vez para entender de qué va este modelo. Los dos motores eléctricos entregan 470 kW (630 hp) y 710 Nm de torque, suficientes para llevarlo de 0 a 100 km/h en apenas 3,8 segundos. Es una cifra que lo mete en territorio de deportivos, aunque su carrocería sea la de una SUV familiar.

La batería de 100 kWh permite una autonomía de hasta 543 km (WLTP), y su sistema de 800V anticipa tiempos de carga más rápidos que varios rivales directos. En un contexto como el colombiano, donde la infraestructura aún está en desarrollo, este punto no es menor.

Zeekr 7X Foto: Zeekr

Tecnología y diseño

Si hay un terreno donde el Zeekr 7X marca diferencia es en la percepción de modernidad. Desde afuera, el panel frontal Stargate LED configurable y los detalles como los rines forjados de 21 pulgadas o los frenos firmados dejan claro que no es un producto improvisado.



En el interior, la experiencia mezcla lo mejor de dos mundos. La pantalla central de 16 pulgadas recuerda a Tesla, pero sin renunciar a elementos más tradicionales como controles físicos y palanca de cambios, algo que puede resultar más intuitivo para muchos usuarios.

Los acabados están a un nivel alto, con ajustes precisos y materiales bien logrados. No llega a competir directamente con lo más alto de marcas alemanas, pero sí se siente claramente por encima de propuestas generalistas.

A esto se suman detalles poco comunes: puertas que se abren solas con detección de obstáculos, asientos con calefacción, ventilación y masaje, techo panorámico inmenso, entre otros.

Zeekr 7X Foto. Zeekr

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En carretera

Donde el discurso cambia es en la conducción. Sí, acelera con contundencia, pero no transmite lo mismo cuando llegan las curvas.

El peso se hace evidente. La SUV se siente más enfocada en el confort que en la precisión, con una dirección ligera que no comunica demasiado y un comportamiento que prioriza la estabilidad sobre la agilidad. Frente a referentes como el Tesla Model Y pierde algo de carácter dinámico.

Esto no lo convierte en un mal producto, pero sí deja claro que su filosofía va por otro camino: tecnología, potencia en línea recta y confort.



Opinión de la Zeekr 7X

Detrás del Zeekr 7X está Geely (también dueños de Volvo), un gigante que ha demostrado capacidad industrial y visión global.

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El 7X demuestra que pueden hacer vehículos avanzados, bien equipados y competitivos. La duda está en si el mercado está listo para adoptarlos al mismo nivel que las marcas tradicionales.

Zeekr 7X Foto. Zeekr

Pros:

Potencia sobresaliente (630 hp) y aceleración de alto nivel.

Autonomía competitiva para viajes largos.

Arquitectura de 800V que favorece cargas rápidas.

Nivel tecnológico muy alto (pantallas, Stargate LED, puertas eléctricas).

Acabados y materiales bien logrados.

Contras: