Acusación de Luisa Ortega contra Group Grand Limited no tiene sustento: Iguarán

Para el exfiscal Mario Iguarán, abogado defensor de la compañía Group Grand Limited, señalada de pertenecer a Nicolás Maduro y de desviar millonarios fondos estatales, las acusaciones de la exfiscal Luisa Ortega no tienen sustento probatorio.



“Nosotros, en estas 48 horas hemos, hecho algún estudio, lo hemos confrontado con algunas realidades documentales y algunas charlas con los directivos de esa empresa hemos llegado a la conclusión de que lo que ha dicho la señora, en últimas, no corresponde a la verdad”, dijo.



Agregó que los documentos confirman “tanjantemente” que no hay vínculos con el presidente venezolano.



Le puede intresar: No descansaré en denunciar violación de DDHH en Venezuela: Luisa Ortega.



“Hay que también afirmar, que contrario a lo que ha dicho la exfiscal, los señores Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas no son socios de Group Grand Limited”, dijo.



Publicidad