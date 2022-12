Agrediste al que conociste de niño: reclamo de padre de joven asesinado a Maduro

En un video, publicado por medios venezolanos, el papá de David Vallenilla, el joven que fue asesinado este jueves por un miembro de la fuerza pública, le hizo un fuerte reclamo a Nicolás Maduro.



“Quiero dirigirme a mi compañero de trabajo en el metro de Caracas. Nicolás Maduro sabe que trabajamos juntos. Nicolás es claro que hubo una agresión directa contra David José, que conociste pequeño. Lo conociste en Plaza Venezuela. Quiero que esto quede así, nada más, por favor”, dice David Vallenilla.



En entrevista con BLU Radio, el padre del joven manifestó que fue jefe de Maduro, pero que se apartó de él cuando inició a meterse en política.

“Yo soy supervisor de transporte superficial. Trabajé con el presidente Nicolás Maduro como su jefe inmediato durante muchos años. Yo era su supervisor. Él era una persona muy centrada, pero las cosas tomaron un rumbo distinto. Yo no sabía que tenía esos ideales”, expresó.



Vallenilla pidió, entre lágrimas, que lo único que pide es que el responsable de la muerte de su hijo pague por lo que hizo.



El hombre manifestó que su hijo no era un malandro y que, por el contrario, era un joven que estudio Enfermería y que además era voluntario de los bomberos de la Universidad Central de Venezuela.



“Que quede claro que mi hijo era un luchador por la vida y la salud de las personas. Esa era su pasión", puntualizó.



David Vallenilla, de 22 años, falleció tras recibir tres disparos en el tórax en disturbios frente a la base aérea militar de La Carlota, en Caracas, con lo que aumentó a 75 la cifra de muertos desde el 1 de abril, informó la Fiscalía.



El Ministerio Público no precisó qué arma causó las heridas, aunque el diputado opositor José Olivares aseguró que el joven fue impactado en el corazón con perdigones.



