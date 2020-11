Agresor termina absuelto por 'violación sin intención' y ella humillada por el abogado defensor

Total indignación ha generado en Brasil el caso de la influenciadora Mariana Ferrer, de 23 años, quien denunció por violación a André de Camargo Aranha, empresario del mundo del fútbol, según su versión en una fiesta en diciembre de 2018, en la que dice que fue drogada y abusada.

Camargo Aranha fue imputado en una primera parte del juicio como culpable de "violación a persona vulnerable", pero en una segunda instancia ha sido absuelto por una curiosa figura que, dicen los críticos, no existe en la justicia del Brasil: 'violación sin intención'.

¿Cómo se puede violar a una mujer sin la intención de querer violarla? Ese es precisamente el centro del debate de este sonado caso, el cual se vio acrecentado por el video del juicio virtual en el que el abogado defensor de Aranha, Gastón da Rosa Filho, insulta y humilla a la influenciadora duramente hasta llevarla al llanto.

"Pido a Dios que mi hijo no encuentre una mujer como tú. Aquí no puedes dar tu espectáculo", le dice Gastón da Rosa, a lo que Mariana Ferrer comienza a llorar y él le insiste: "no sirve de nada que vengas con tu lloradera falsa y tus lágrimas de cocodrilo".

El juez de la audiencia, Rudson Marcos, solo atina a decirle a que "si quieres recomponerte ahí, tomar agua, suspendemos, ¿ok?", mientras ella le insiste que "estoy implorando por respeto, mínimo, ni los acusados son tratados así, por el amor de Dios", llorando por los ataques del abogado.

La defensa argumentó que el acusado no pudo determinar que la relación sexual que sostuvo no era consentida por Mariana, por lo que habría sido un acceso 'sin intención' de violarla, argumento aceptado por el juez para absolver al agresor.

Activistas de los derechos de la mujer han iniciado una campaña en redes contra el abogado, el juez y el fallo de 'violación involuntaria' por el que fue absuelto Aranha, acusado por Mariana Ferrer de haberla violado en una fiesta en Florianópolis en 2018. Los videos de seguridad aportados se ve cómo el hombre acecha a la víctima y la lleva a una habitación.

En su relato, ampliamente detallado por el medio The Intercept Mariana dice que el único trago que bebió fue un coctel de ginebra y que luego no recuerda nada. Además afirma (con pruebas periciales) que era virgen hasta ese día en que fue abusada, relato que el abogado usó en su contra para humillarla en el juicio: "¿Vives de esto, Mariana, verdad? Tu sustento es la desgracia de otros, manipular con esta historia de la virginidad, ¿verdad?", mientras mostraba imágenes de ella en sus redes, dijo el abogado Da Rosa Filho, "en posiciones ginecológicas" para demeritar la dignidad de Ferrer.