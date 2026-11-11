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Blu Radio  / Mundo  / Al menos 1 muerto y 10 heridos tras colapso de un edificio en Nueva York, Estados Unidos

Al menos 1 muerto y 10 heridos tras colapso de un edificio en Nueva York, Estados Unidos

Al menos uno de los heridos permanece atrapado bajo los escombros, según informó un oficial del Cuerpo de Bomberos.

edificio colapsó en Brooklyn, Nueva York.jpg
Edificio colapsado en Brooklyn, Nueva York.
Foto: tomada de redes.
Por: EFE
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

Al menos una persona murió y diez resultaron heridas al derrumbarse un edificio de tres plantas este miércoles en Nueva York, mientras los equipos de rescate trabajan para localizar a posibles desaparecidos.

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El inmueble, ubicado en el distrito de Brooklyn, se vino abajo alrededor de las 16:00 hora local (21:00 GMT) con varios residentes en su interior. Al menos uno de los heridos permanece atrapado bajo los escombros, según informó un oficial del Cuerpo de Bomberos al medio CNN.

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La fuente agregó que cuatro de los heridos se encuentran en estado grave.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado las posibles causas del siniestro. El edificio, se hallaba junto a una zona de obras de construcción.

Imágenes publicadas en redes sociales por los bomberos muestran una gran pila de escombros que los equipos de emergencias intentan retirar con la ayuda de excavadoras.

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El distrito de Brooklyn registró otra desgracia similar el pasado jueves, cuando seis personas murieron y otras nueve resultaron heridas en un aparatoso incendio que afectó a una vivienda de tres plantas en el barrio de Sunset Park.

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