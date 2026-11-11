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Así fue la multitudinaria bienvenida al papa León XIV en las calles de Lima, Perú

Entre cánticos y globos, una multitud acompañó el traslado del pontífice desde el Callao hasta el centro histórico de la capital peruana.

El papa León XIV aterrizó en Perú para cerrar su gira latinoamericana
El papa León XIV aterrizó en Perú para cerrar su gira latinoamericana
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

Miles de personas reciben este miércoles al papa León XIV en su arribo a Perú, en el último destino de su gira por Latinoamérica, con cánticos, globos amarillos y blancos, y letreros a lo largo de las calles que lo conducen hacia el centro histórico de Lima, donde tendrá una recepción en el Palacio de Gobierno.

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Desde que salió del Grupo Aéreo Número 8 en la provincia del Callao, vecina a Lima, el pontífice es recibido y saludado por miles de personas en cada una de las calles que ha recorrido desde que aterrizó a las 5:00 de la tarde en el Perú.

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En algunos tramos del recorrido, los asistentes casi han podido tocar al papa, que se traslada con la ventanilla baja y saludando con la mano, por la cantidad de personas reunidas a ambos lados del trayecto y por la poca presencia de policías, en algunos puntos del Callao.

Sin embargo, cuando la comitiva papal, rodeada por policías motorizados, ingresó al distrito de San Miguel se notó un mayor resguardo policial y la camioneta de León XIV, donde viaja acompañado por el cardenal Carlos Castillo, pudo circular a mayor velocidad.

Tras recorrer varios kilómetros en una camioneta cerrada, el papa se detuvo en la basílica de María Auxiliadora, en la avenida Brasil, para subir al 'papamovil' e ingresar en ese vehículo al centro histórico, donde es esperado por la mandataria, Keiko Fujimori, y sus ministros en la casa de gobierno.

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