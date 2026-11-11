Impactante video: camión pierde el control en plena carretera y choca de frente contra un carro

Un aparatoso accidente de tránsito quedó registrado en video luego de que un camión que transitaba por una carretera aparentemente mojada invadiera el carril contrario y chocara de frente contra un vehículo particular.

El accidente ocurrió en Rumania, país del continente europeo. En la grabación, captada por una cámara ubicada en el sector, se observa cómo el vehículo de carga avanza por la vía hasta que, en cuestión de segundos, pierde el control y termina atravesándose en el sentido contrario de circulación.

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En ese momento, un automóvil que se desplazaba por su respectivo carril queda directamente en la trayectoria del camión. El conductor del vehículo particular aparentemente no tuvo suficiente margen de maniobra para evitar la colisión, por lo que ambos automotores terminaron impactándose de frente.

💥BRUTAL ACCIDENTE en Rumania



Un camión pierde el control en una curva sobre asfalto mojado, invade el carril contrario y embiste de frente a un auto.



pic.twitter.com/bbye97zuUA — Errete en Español (@erreteespanol) November 11, 2026

La situación se complicó todavía más cuando un segundo camión también terminó involucrado en el siniestro. Este vehículo chocó contra el primero, lo que provocó una especie de carambola y aumentó la magnitud del accidente.



¿Qué habría provocado el accidente?

Aunque todavía no existe una explicación oficial sobre las causas del choque, entre las primeras hipótesis se encuentra la posibilidad de que el conductor del camión hubiera perdido el control debido a las condiciones de la carretera.

En las imágenes se aprecia que el asfalto estaba mojado, una circunstancia que puede reducir la adherencia de los neumáticos y dificultar las maniobras de frenado, especialmente cuando se trata de vehículos de carga. Esta condición, sumada a una eventual falla mecánica, podría haber contribuido a que el conductor terminara invadiendo el carril contrario.

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Sin embargo, por ahora no se ha confirmado si el accidente estuvo relacionado con un problema técnico del camión, las condiciones climáticas o algún otro factor. Las circunstancias exactas deberán ser establecidas por las autoridades competentes.

Otro de los aspectos que permanece sin esclarecer es la condición de las personas que viajaban en los vehículos involucrados. Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre posibles personas lesionadas o víctimas mortales como consecuencia del fuerte impacto.