Piloto logró aterrizar un globo aerostático fuera de control y evitó una tragedia: quedó en video

Los paseos en globo aerostático ofrecen una experiencia fascinante, pues permiten contemplar paisajes desde las alturas, recorrer grandes distancias y disfrutar de una perspectiva diferente del entorno. Sin embargo, detrás de estas travesías también existen riesgos, especialmente cuando las condiciones dificultan las maniobras de vuelo o no es posible controlar el descenso. Por eso, contar con pilotos capacitados y tomar las medidas de seguridad necesarias es fundamental para evitar accidentes.

Una situación de este tipo se vivió en Nepal, donde un piloto de globo aerostático tuvo dificultades para controlar la aeronave y realizar el aterrizaje. El descenso estuvo marcado por momentos de tensión, los pasajeros estuvieron en riesgo en más de una ocasión.

Publicidad

Así fue el angustiante momento en que globo aerostático perdió el control y aterrizó

Según medios locales, el piloto fue identificado como Mehmet Nuri Şen, quien se enfrentó a una complicada maniobra cuando el globo que dirigía comenzó a salirse de control. Al notar que el aterrizaje no sería sencillo, intentó descender en dos oportunidades y tuvo que recurrir a diferentes maniobras para evitar que la situación terminara en un accidente.



En el primer intento, dejó caer una cuerda desde el globo para que las personas que estaban en tierra pudieran sujetarla y ayudar a frenar el desplazamiento. Sin embargo, la cuerda terminó rompiéndose, lo que provocó un movimiento brusco de la aeronave y estuvo a punto de hacer voltear la canasta en la que viajaban los pasajeros.

La maniobra no tuvo éxito y el piloto tuvo que continuar buscando un lugar adecuado para descender. Durante el segundo intento, apagó el fuego del quemador en varias ocasiones para controlar la pérdida de altura y realizar ajustes que le permitieran maniobrar con mayor precisión.

Publicidad

En medio del recorrido, el globo pasó muy cerca de algunas estructuras, lo que aumentó la tensión entre quienes observaban la escena y sus ocupantes. En varias ocasiones el piloto dio la instrucción de agacharse. Finalmente, metros más adelante, consiguió aterrizar, aunque muy lejos del lugar que inicialmente estaba previsto para el descenso.

Pese a las dificultades, todos los ocupantes lograron llegar a tierra sin sufrir daños, gracias a las maniobras del piloto, quien evitó que el incidente terminara en una tragedia. Las imágenes del aterrizaje muestran los momentos de tensión que vivieron los pasajeros durante el recorrido.