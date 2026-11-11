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Blu Radio  / Mundo  / Fiscalía de Paraguay activa por primera vez alerta plateada de Interpol por el caso Ueno Bank

Fiscalía de Paraguay activa por primera vez alerta plateada de Interpol por el caso Ueno Bank

Las autoridades de Paraguay intensifican la búsqueda internacional de fondos y bienes que estarían vinculados al escándalo financiero de Ueno Bank.

Ueno bank en Paraguay
Ueno bank en Paraguay.
Foto: EFE
Por: María Palomo
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

El fiscal de Asuntos Internacionales de Paraguay, Manuel Doldán, confirmó que se adelantan procedimientos de cooperación internacional para rastrear los recursos y propiedades que podrían estar relacionados con el caso.

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Como parte de estas gestiones, se remitió una solicitud a Luxemburgo y se activó, por primera vez en la historia de la República del Paraguay, la alerta plateada de Interpol, la cual consiste solicitar información a escala mundial a la Organización Internacional de Policía Criminal sobre activos relacionados con actividades delictivas, ayudando a localizar e identificar dichos bienes involucrados.

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Buscamos bienes en el extranjero mediante las oficinas de Interpol, con el propósito de profundizar las investigaciones internas a través del país requerido y lograr su aseguramiento con fines de un eventual decomiso”, afirmó el funcionario.

Asimismo, Doldán señaló que están recibiendo colaboración de manera voluntaria por parte de organizaciones de diferentes países, entre ellos Suiza.

Por su parte, la fiscal del Ministerio Público, Verónica Valdez, indicó que el expresidente Santiago Peña podría enfrentar una pena privativa de la libertad de hasta 15 años, teniendo en cuenta que está siendo procesado por más de un hecho punible.

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