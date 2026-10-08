En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Estatuto antiterrorista
Nicolás Maduro
Nobel de Literatura
Maricarmen
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Al menos 10 muertos, entre ellos una menor de edad, deja riña en el interior de una cárcel en México

Al menos 10 muertos, entre ellos una menor de edad, deja riña en el interior de una cárcel en México

Las familias de las personas privadas de la libertad exigieron información sobre sus seres queridos, mientras continuaba la suspensión de las visitas.

A las afueras de una cárcel en México.
A las afueras de una cárcel en México.
Foto: tomada de redes.
Por: EFE
|
Actualizado: 8 de oct, 2026

Al menos diez personas fallecieron y dieciséis más resultaron heridas este jueves durante una riña en el penal de El Castillo en Mazatlán, en el estado de Sinaloa (noroeste de México), lo que generó un fuerte despliegue de fuerzas federales en la zona, según confirmaron las autoridades locales.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Entre los fallecidos hay nueve reclusos y un menor de edad que estaba de visita, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa -en un mensaje en X-. La institución agregó que los dieciséis lesionados también son personas privadas de la libertad. "El resto de la población penitenciaria se encuentra bien", aseguró el comunicado.

Últimas noticias

Agente del ICE.jpg
Mundo

Una persona resultó herida en incidente donde están involucrados agentes del ICE en Nueva York

Trata de personas y tráfico de órganos, flagelos que se pueden evitar
Mundo

Estados Unidos mantiene reparos a Colombia por trata de personas y reclutamiento

Publicidad

La riña fue controlada tras la intervención de un grupo interinstitucional y será la Fiscalía de Sinaloa la encargada de esclarecer los hechos, añadió la Secretaría.

Finalmente, el mensaje señaló que las instalaciones permanecerán resguardadas por las autoridades sin acceso temporal de visitas.

Los hechos ocurrieron en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude) en la localidad de El Castillo, al sur de Mazatlán, uno de los principales centros turísticos del Pacífico mexicano.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

De acuerdo con los primeros reportes, se escucharon disparos dentro de la prisión, y posteriormente se restringió el acceso al recinto mientras las fuerzas de seguridad intervenían para controlar la situación.

Publicidad

Al menos ocho ambulancias ingresaron al centro penitenciario, según informes de la prensa local. En el exterior del penal, las familias de personas privadas de la libertad exigían información sobre sus seres queridos, mientras las visitas permanecían suspendidas, según los reportes.

El motín ocurre en un estado sacudido por una prolongada crisis de violencia. Sinaloa vive desde septiembre de 2024 una escalada de hechos violentos ligada a la disputa entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cartel de Sinaloa enfrentadas tras la captura en Estados Unidos de Ismael 'el Mayo' Zambada.

Publicidad

Aunque la disputa comenzó en Culiacán, con el paso de los meses se extendió a municipios del sur del estado, como Mazatlán, donde las autoridades han reportado homicidios, desapariciones, ataques armados y decomisos de armas y explosivos.

Esa ola de violencia ha persistido pese a los sucesivos operativos policiales y al refuerzo de tropas federales en la región, con recientes nuevos despliegues hacia Culiacán y Mazatlán.

Relacionados

México

Publicidad

Publicidad

Publicidad