Al menos 10 muertos y varios heridos deja accidente de tránsito en Kenia: bus se estrelló con camión

Al menos diez personas murieron en la carretera que conecta el condado keniano de Nakuru con Nairobi, a la altura de la ciudad de Gilgil (suroeste), al chocar un autobús con un camión, informó este sábado la Policía.

BREAKING NEWS! 10 people have died after a trailer crashed into a stalled matatu near Lake Oil Bridge along the Nairobi–Nakuru Highway.#Kiambumagazine pic.twitter.com/a9WofeAahz — The Kiambu Magazine (@kiambu_magazine) April 4, 2026

El comandante de la Policía de Gilgil Winston Mwakio confirmó que el accidente tuvo lugar a las 21:30 horas del viernes (18:30 GMT), cuando el autobús chocó contra la parte trasera de un camión que se encontraba parado, según medios locales.

10 People Killed After Matatu Rams Into A Stalled Trailer Along The Nairobi-Nakuru Highway In Kariandusi Near Gilgil pic.twitter.com/FmJK4uGCLW — KENYA GOSSIP CLUB (@kenyagossips) April 4, 2026

"Los agentes se encuentran sobre el terreno para limpiar los restos del accidente y restaurar el tráfico", añadió. Las autoridades pidieron a los conductores extremar las precauciones en un tramo especialmente transitado por las vacaciones de Semana Santa.

Kenia suele sufrir un elevado número de accidentes de tráfico con víctimas mortales, y tan solo este viernes murieron 20 personas en incidentes separados, de ellos 16 pasajeros y cuatro conductores.