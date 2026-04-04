En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Papá Pitufo
Semana Santa
Misión Artemis II
Colombia Sub-17 en vivo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Al menos 10 muertos y varios heridos deja accidente de tránsito en Kenia: bus se estrelló con camión

Al menos 10 muertos y varios heridos deja accidente de tránsito en Kenia: bus se estrelló con camión

Según los reportes de las autoridades, el autobús chocó contra la parte trasera de un camión que se encontraba parado.

Al menos 10 muertos y varios heridos deja accidente de transito en Kenia: bus se estrelló con camión
Al menos 10 muertos y varios heridos deja accidente de transito en Kenia: bus se estrelló con camión
Por: EFE
|
Actualizado: 4 de abr, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad