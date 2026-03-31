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Blu Radio  / Mundo  / Al menos 8 muertos y varios heridos de gravedad deja estampida humana en celebración religiosa

Al menos 8 muertos y varios heridos de gravedad deja estampida humana en celebración religiosa

Las autoridades confirmaron que hay varias personas heridas, entre ellas una mujer que tuvo que ser trasladad a un hospital de alta complejidad debido a su estado crítico.

Al menos 8 muertos y varios herido de gravedad deja estampida humana en celebración religiosa
Al menos 8 muertos y varios herido de gravedad deja estampida humana en celebración religiosa
Foto: captura de pantalla redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 31 de mar, 2026

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