Al menos siete muertos y más de 21 heridos deja accidente de transito en India: bus se volcó

Al menos siete personas fallecieron y otras 21 resultaron heridas después de que un autobús que llevaba devotos sijs se volcara en el estado de Punyab, en el norte de la India, informó la Policía este miércoles.

"A las 22:15 recibimos información sobre un accidente. Cuando nuestro equipo llegó al lugar, el autobús había volcado y varias personas ya habían fallecido. Todos los heridos fueron rescatados y trasladados al hospital. Hasta el momento, siete personas han muerto en este incidente", declaró a la prensa el Oficial de comisaría del distrito de Fatehgarh Sahib, Balbir Singh.

Los cerca de 40 pasajeros regresaban a su hogar tras celebrar la fiesta de la cosecha de la región de Punyab, el Vaisakhi, un festival que marca el inicio de un nuevo año para la religión sij.

#BREAKING : 6 Devotees Killed, 21 Injured as Bus Overturns in Punjab’s Fatehgarh Sahib



Six devotees were killed and 21 injured after a bus overturned in Punjab’s Fatehgarh Sahib district late Tuesday night. The passengers were returning after offering prayers at Anandpur Sahib… pic.twitter.com/kfCutBHVOb — upuknews (@upuknews1) April 15, 2026

"Me entristece profundamente enterarme del accidente ocurrido en el distrito de Fatehgarh Sahib, Punjab. Expreso mis condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos. Rezo por la pronta recuperación de los heridos", declaró en X la oficina del primer ministro indio, Narenda Modi.



Los accidentes de tráfico en la India son frecuentes a causa del mal estado de las vías, las precarias condiciones de algunos vehículos y el incumplimiento generalizado a las normas de circulación. El pasado 3 de noviembre diecinueve personas murieron tras chocar un autobús y un camión en el sur de la India.

En 2023, según los últimos datos oficiales disponibles, se registraron más de 480.000 accidentes en las carreteras de la India, que provocaron cerca de 173.000 muertes y casi 463.000 heridos.