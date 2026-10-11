Alertan por presunta presencia de asesino en serie cerca de zona universitaria: ya van cinco muertes

La muerte de al menos cinco hombres desde octubre de 2025 mantiene bajo investigación a las autoridades de Lansing River Trail, un sendero ubicado en la ciudad de Lansing, en Michigan, Estados Unidos. Los casos presentan circunstancias que han llevado a la Policía a estudiar si existe alguna relación entre ellos.

Las autoridades buscan establecer si las muertes siguen un patrón y si los ataques estarían dirigidos contra hombres en situación de calle.

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El jefe de la Policía de Lansing, Robert Backus, confirmó que se investigan posibles conexiones entre los casos. La preocupación ha aumentado debido a que un tramo del sendero se encuentra cerca de parques, del centro urbano y de la Universidad Estatal de Michigan, zonas por las que transitan ciclistas, corredores y peatones.

“¿Tenemos un asesino en serie en Lansing?”, planteó Backus al explicar que las autoridades están revisando si los casos podrían estar relacionados.



[속보] 美 미시간 산책로 연쇄살인 공포... 노숙인 5명 피습 사망 ㅎㄷㄷㄷㄷ (이동식 CCTV 급파)



CNN 레이 산체스(Ray Sanchez) 기사 떴는데, 미국 미시간주 랜싱의 유명 강변 산책로(Lansing River Trail)에서 자고 있던 노숙인 5명이 한밤중에 연쇄 피습당해 숨지면서 '연쇄살인마 출몰' 공포로… — USAnt 미국개미 (@USAnt_IDEA) October 11, 2026

¿Quiénes son los hombres encontrados sin vida en Lansing?

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El primer caso señalado por las autoridades ocurrió el 14 de octubre de 2025, cuando Gino Chouinard, de 54 años, fue encontrado con lesiones en la cabeza. Sin embargo, murió 13 días después. De acuerdo con su tío, el hombre había pasado la noche en el sendero después de llegar tarde a un refugio para personas sin hogar.

En julio de 2026, Denis Dunnebacke, de 70 años, fue hallado con lesiones faciales cerca del puente de la calle Kalamazoo. Murió días después, aunque el médico forense todavía no había determinado la causa de su fallecimiento.

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El 13 de julio también fue encontrado Robert Smith, de 57 años, con una lesión en la cabeza. Aunque fue trasladado a un centro asistencial, murió en el hospital y su fallecimiento fue clasificado como homicidio.

La cuarta víctima fue Daniel Lusk, de 22 años, quien murió el 20 de agosto tras resultar herido con un arma blanca. Por este caso, un sospechoso fue acusado de homicidio y permanece bajo custodia, aunque no se ha logrado vincularlo con las demás muertes.

Finalmente, Louis Woodruff, de 57 años, fue hallado con lesiones faciales el 30 de agosto y murió el 1 de septiembre de 2026. Su fallecimiento también fue clasificado como homicidio.

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¿Qué medidas ha tomado la Policía tras las cinco muertes?

El alcalde de Lansing, Andy Schor, afirmó que los ataques investigados ocurrieron durante la noche, especialmente entre la medianoche y las seis de la mañana. También señaló que las víctimas serían hombres en situación de calle que, por distintas razones, dormían junto al sendero.

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La Policía ha incrementado los patrullajes, instalado unidades móviles con cámaras y coordinado acciones con trabajadores sociales para contactar a personas en situación de calle.

Por el momento, las autoridades no han recibido reportes de otras muertes relacionadas con ataques en el sendero. Sin embargo, continúan investigando las distintas hipótesis para establecer si existe una conexión entre los casos. La posibilidad de que haya un asesino en serie sigue bajo análisis, pero no cuenta con confirmación oficial.