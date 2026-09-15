Alivio para estudiantes con visa americana tras fallo de juez contra política de Gobierno Trump

Un juez federal de Estados Unidos aplazó el lunes la aplicación de una política del Gobierno de Trump que impondría límites más estrictos al tiempo que los estudiantes y periodistas extranjeros pueden estudiar o trabajar en el país.

La orden de suspensión preliminar del juez de distrito Dennis Saylor se dictó un día antes de que las nuevas normas de visado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) entraran en vigor.

Con las nuevas normas propuestas, los extranjeros con visados de estudiante serían admitidos por un máximo de cuatro años, tras lo cual tendrían que solicitar una prórroga. Hasta ahora, a los estudiantes internacionales se les permitía permanecer durante toda la duración de sus estudios.

Los periodistas extranjeros, por su parte, verán sus estancias limitadas a 240 días, es decir unos ocho meses, aunque podrán solicitar renovaciones por períodos idénticos.



Los periodistas chinos estarán sujetos a un marco particularmente restrictivo, con visados limitados a 90 días. Una coalición de sindicatos que representan a universidades, profesores y periodistas había presentado una demanda impugnando las restricciones de visado.

Saylor dejó en suspenso, por el momento, la aplicación de las nuevas normas del DHS sin pronunciarse sobre el fondo del caso y fijó otra audiencia para el 2 de octubre.

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En un memorando adjunto, el juez expresó escepticismo sobre las restricciones de visado para estudiantes y periodistas internacionales.

Señaló que el sistema actual ha permitido que decenas de millones de estudiantes extranjeros vengan a Estados Unidos, lo que ha dado lugar a "investigaciones innovadoras en ciencia, medicina y tecnología, un importante crecimiento económico y una serie de otros beneficios".

"En lugar de intentar mejorar ese sistema, el DHS optó por reemplazarlo con un nuevo programa que restringirá sustancialmente el número total de estudiantes, investigadores, profesores y periodistas extranjeros", afirmó.

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El juez señaló que, según las nuevas normas, las denegaciones de prórrogas de visado por parte del DHS serían "totalmente discrecionales e inapelables".

Agregó que se podrían "interrumpir las actividades académicas, de investigación o de enseñanza de cualquier persona que no sea ciudadana estadounidense sin motivo alguno o por cualquier motivo", según el juez.

Los periodistas extranjeros que soliciten prórrogas de visado tampoco tendrían "ningún recurso ni posibilidad de apelación" en caso de ser rechazados, dijo Saylor.

"Las posibilidades de abuso son enormes, en particular la obvia probabilidad de que no se renueven los visados de periodistas extranjeros que sean críticos con el gobierno (o, más concretamente, con los funcionarios del DHS)", afirmó.