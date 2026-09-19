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Apagón en España interrumpe corrida de toros y deja a oscuras la plaza justo antes de una embestida

En medio de la oscuridad, un toro alcanzó a un recortador, quien terminó tendido en el suelo tras, aparentemente, ser embestido por el animal.

toro embistió a un recortador durante el evento.jpg
Toro embistió a un recortador durante una corrida.
Foto: captura de video en X, Facebook.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de sept, 2026

Las corridas de toros son muy famosas en España, pues se celebran debido a una tradición histórica que se originó en la Edad Media y se transformó como espectáculo en los siglos XVII y XVIII.

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Frente a esto, un apagón dejó completamente a oscuras una plaza de toros donde se llevaba a cabo una corrida y, en medio de la confusión, el animal embistió a un recortador durante el evento celebrado en San Agustín del Guadalix.

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Los asistentes vivieron momentos de tensión durante el evento taurino en España, luego de que un apagón dejara completamente a oscuras el lugar y dificultara la visibilidad tanto para los participantes como para el público.

La falta de iluminación ocurrió mientras se desarrollaba la actividad y terminó generando una situación de peligro que quedó registrada en video.

Toro embistió a un recortador durante el apagón

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En San Agustín del Guadalix, en medio de la oscuridad, un toro alcanzó a un recortador, quien terminó tendido en el suelo tras, aparentemente, ser embestido por el animal.

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En las imágenes se observa cómo, después de que algunas luces comienzan a encenderse, varias personas se percatan de que el hombre permanece en el piso y corren para auxiliarlo.

Los asistentes se acercan al recortador mientras el toro permanece en el lugar. Tras recibir ayuda, el hombre logra incorporarse y sale corriendo hacia una de las bardas para ponerse a salvo.

El momento generó escenas de angustia entre quienes se encontraban en el evento, especialmente por la dificultad para ver lo que estaba ocurriendo durante el apagón.

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Por ahora, la información disponible sobre el incidente no permite establecer con precisión si el recortador sufrió lesiones de consideración; no obstante, salió de la arena por sus propios medios, por lo que se especula que no sufrió heridas de consideración.

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