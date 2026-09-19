Apagón en España interrumpe corrida de toros y deja a oscuras la plaza justo antes de una embestida

Las corridas de toros son muy famosas en España, pues se celebran debido a una tradición histórica que se originó en la Edad Media y se transformó como espectáculo en los siglos XVII y XVIII.

Frente a esto, un apagón dejó completamente a oscuras una plaza de toros donde se llevaba a cabo una corrida y, en medio de la confusión, el animal embistió a un recortador durante el evento celebrado en San Agustín del Guadalix.

Los asistentes vivieron momentos de tensión durante el evento taurino en España, luego de que un apagón dejara completamente a oscuras el lugar y dificultara la visibilidad tanto para los participantes como para el público.

La falta de iluminación ocurrió mientras se desarrollaba la actividad y terminó generando una situación de peligro que quedó registrada en video.



Toro embistió a un recortador durante el apagón

En San Agustín del Guadalix, en medio de la oscuridad, un toro alcanzó a un recortador, quien terminó tendido en el suelo tras, aparentemente, ser embestido por el animal.

Publicidad

En las imágenes se observa cómo, después de que algunas luces comienzan a encenderse, varias personas se percatan de que el hombre permanece en el piso y corren para auxiliarlo.

Los asistentes se acercan al recortador mientras el toro permanece en el lugar. Tras recibir ayuda, el hombre logra incorporarse y sale corriendo hacia una de las bardas para ponerse a salvo.

El momento generó escenas de angustia entre quienes se encontraban en el evento, especialmente por la dificultad para ver lo que estaba ocurriendo durante el apagón.

Publicidad

Por ahora, la información disponible sobre el incidente no permite establecer con precisión si el recortador sufrió lesiones de consideración; no obstante, salió de la arena por sus propios medios, por lo que se especula que no sufrió heridas de consideración.