VIDEO: camionero golpeó con un tubo a conductor de aplicación, esta fue la razón

Un video difundido en redes sociales captó el momento en que un camionero agredió con un tubo a un conductor de una aplicación de transporte en Valle de Chalco en México. Las imágenes muestran la pelea y el instante en que el operador golpea al hombre en la cabeza.

La grabación fue registrada por una cámara de seguridad y muestra a dos personas discutiendo junto a un camión cisterna blanco. La escena ocurrió alrededor de las 6:46 horas, en la colonia Santa Cruz.

En el video se observa cómo el operador del vehículo de agua toma un tubo de PVC y golpea en la cabeza al conductor. Después de la agresión, el hombre sube nuevamente al camión y abandona rápidamente el lugar, mientras la víctima queda con una lesión de gravedad.

¿Qué muestra el video de la agresión en México?

El hecho ocurrió en el cruce entre las avenidas del Mazo e Ignacio Altamirano. Tras recibir el impacto, el conductor de aplicación tuvo que ser trasladado de urgencias a un centro hospitalario cercano, donde permanece internado con un diagnóstico médico reservado y delicado.

Las imágenes difundidas generaron una reacción negativa entre sus familiares, compañeros y conductores de plataformas digitales. El video se viralizó en redes sociales, convirtiéndose en el material utilizado por los manifestantes para pedir justicia ante los hechos.

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La movilización llegó hasta la autopista México-Puebla, lugar en el que los participantes realizaron un bloqueo a la altura de Puente Blanco. La protesta interrumpió la circulación en ambos sentidos, cerca de una estación del servicio de transporte.

Los manifestantes llevaron pancartas con capturas del video y exigieron la intervención de la Fiscalía de México para identificar y detener al hombre que aparece en la grabación. El cierre vial generó largas filas y afectó a varias personas, entre ellas a usuarios del servicio público y conductores.

ESTO DESATÓ EL BLOQUEO EN LA MEX PUEBLA…



La mañana de este viernes un conductor de aplicación sostuvo un altercado con un chofer de una pipa que transportaba agua potable en Alfredo del Mazo colonia #SantaCruz, #ValleDeChalco.



El pipero clava un tubo de PVC en la cabeza del… https://t.co/RJsoMpaD5N pic.twitter.com/Tg2TDtUSgN — Halcon (@HalconOnce) September 19, 2026

¿Cuánto duró el bloqueo en México?

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La protesta comenzó alrededor de las 15:30 horas del viernes y se extendió durante varias horas. Los manifestantes condicionaron la apertura de la vía a una respuesta de las autoridades frente al caso registrado en el video.

El bloqueo fue retirado minutos después de las 21:00 horas, luego de que representantes del Gobierno de México dialogaran con los manifestantes y se comprometieran a agilizar la investigación con la Fiscalía. Después, el tránsito se normalizó.

Durante la manifestación también se presentaron complicaciones para quienes buscaban desplazarse hacia la capital o Puebla. Entre las rutas alternas mencionadas estuvieron la carretera federal México-Puebla y la avenida Cuauhtémoc, utilizadas para evitar el punto afectado.

Hasta el momento, según información difundida por varios medios de comunicación, el conductor del camión cisterna se encuentra prófugo de la justicia. Lo último que se conoce es que, tras la agresión, condujo algunas cuadras, luego descendió del vehículo y salió corriendo, dejándolo abandonado.

