Joven muere tras perder el control de su vehículo y estrellarse contra un poste y un árbol en México

Un fuerte accidente de tránsito quedó registrado por cámaras de vigilancia en México, donde un vehículo terminó completamente involucrado en un choque luego de que su conductor perdiera el control mientras circulaba por una avenida.

Las imágenes muestran el momento en que el automóvil se desplaza a gran velocidad y, en cuestión de segundos, sale de su trayectoria hasta impactar contra elementos ubicados a un costado de la vía.

Así ocurrió el accidente en México

El hecho ocurrió en el estado de Sonora, en el noroeste de México. De acuerdo con la información disponible, las cámaras de vigilancia captaron al vehículo mientras avanzaba por una avenida a alta velocidad.



En determinado momento, el conductor perdió el control del automóvil, que terminó estrellándose primero contra un poste y posteriormente contra un árbol.

La fuerza del impacto provocó graves lesiones al conductor, quien murió como consecuencia de la gravedad de las heridas.

Publicidad

El vehículo siniestrado era de color blanco y se desplazaba a gran velocidad antes de llegar al lugar del choque. Tras el fuerte impacto, el carro terminó volcado y por poco impacta a otro automotor que se encontraba unos metros más adelante.

Las cámaras también dejaron ver que en la otra acera había una persona haciendo actividades de construcción. Cuando el choque ocurrió, la persona reaccionó de inmediato y se acercó a ver lo ocurrido y si el ocupante estaba con vida.

De acuerdo con medios locales, las autoridades adelantaron las investigaciones correspondientes para establecer con precisión qué provocó que el joven perdiera el control del vehículo y determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

🇲🇽🥀 Joven muere tras fuerte accidente en el noroeste de México



🚘 Cámaras de vigilancia captaron el momento en que un vehículo que circulaba a alta velocidad sobre una avenida en Sonora (noroeste), perdió el control y se estrelló contra un poste y un árbol.



👉 El conductor… pic.twitter.com/pSWizE0C3z — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) September 19, 2026