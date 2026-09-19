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Se lanzó por el ramo en una boda y terminó noqueando a la novia frente a todos

El tradicional momento de una boda terminó en una caída inesperada cuando uno de los invitados se lanzó para atrapar el ramo y chocó contra la novia.

Joven cae sobre la novia al intentar atrapar el ramo.
Joven cae sobre la novia al intentar atrapar el ramo. Captura de pantalla video redes sociales.
Por: Camilo Álvarez
|
Actualizado: 19 de sept, 2026

Las bodas suelen estar acompañadas de momentos preparados para celebrar junto a familiares y amigos. Entre ellos está el tradicional lanzamiento del ramo, una actividad en la que varias invitadas esperan intentar quedarse con las flores.

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Sin embargo, una celebración en la ciudad de Balikesir, Turquía, tuvo un episodio inesperado durante esta tradición. La situación quedó registrada en video y posteriormente llamó la atención por el desenlace que tuvo el lanzamiento.

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En las imágenes se observa a los asistentes alrededor de la novia mientras se prepara uno de los momentos habituales de la celebración. Todo transcurría con normalidad hasta que uno de los presentes decidió intervenir para intentar quedarse con el ramo.

El joven se movió rápidamente hacia el lugar donde se encontraba la novia, mientras los demás invitados permanecían atentos a lo que ocurría.

¿Qué ocurrió durante el lanzamiento del ramo?

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El incidente se produjo cuando el joven se lanzó con fuerza al paecer para intentar atrapar el ramo. En medio del movimiento, terminó chocando contra la novia, quien no alcanzó a reaccionar ante el impacto.

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La colisión hizo que ambos perdieran el equilibrio y terminaran cayendo al suelo frente a los asistentes. El momento quedó registrado en una grabación en la que se puede observar la sorpresa de quienes presenciaban la celebración.

Tras la caída, varios invitados se acercaron para auxiliar a la novia. El episodio convirtió una actividad habitual de la boda en una situación completamente diferente a la esperada.

Según se aprecia en las imágenes, la mujer estaba de espaldas a los invitados y se preparaba para lanzar las flores cuando el joven apareció por detrás. El choque se produjo de manera repentina y terminó provocando la caída de ambos.

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La fuerza del golpe hizo que los dos cayeran ante la mirada de los demás asistentes. La grabación comenzó a circular en redes sociales y generó reacciones por el inesperado desenlace del momento. La escena muestra cómo una tradición habitual de las bodas terminó convirtiéndose en uno de los episodios más llamativos de aquella celebración que sin duda quedará para siempre en el recuerdo de los novios.

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