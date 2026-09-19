Dron baña a un perro en plena calle y el curioso momento se vuelve viral

Una demostración tecnológica realizada en Linyi, China, terminó llamando la atención por una particular escena protagonizada por un dron y un perro. El dispositivo, creado para labores de limpieza, fue utilizado durante una exhibición en exteriores.

La demostración permitió observar las capacidades del equipo en funcionamiento, aunque las imágenes que terminaron circulando en redes sociales estuvieron marcadas por la presencia inesperada del animal.

El dron permaneció suspendido en el aire mientras realizaba su recorrido sobre la calle. La escena fue registrada en video y posteriormente compartida en diferentes plataformas digitales.

¿Dónde ocurrió la curiosa escena del dron y el perro?

El episodio ocurrió en Linyi, provincia de Shandong, China. De acuerdo con las imágenes difundidas, un perro blanco permaneció en la calle mientras el dispositivo sobrevolaba el lugar.

El animal no se alejó durante la demostración y permaneció debajo del equipo mientras parecía disfrutar del agua que le caía desde el aire. La particular situación terminó convirtiéndose en el elemento más llamativo de la exhibición.

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Las imágenes muestran cómo el dron mantiene su posición sobre el perro y dirige el agua hacia su cuerpo. El can permanece tranquilo recibiendo su inesperado baño durante el momento registrado.

¿Para qué fue creado el dron que aparece en el video?

El dispositivo no fue desarrollado específicamente para interactuar con animales. Su función original está relacionada con tareas de mantenimiento y limpieza de paneles fotovoltaicos.

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Durante la demostración, la empresa decidió mostrar las capacidades del equipo de una manera diferente y el perro terminó convirtiéndose en el protagonista de las imágenes.

El aparato está equipado con un bidón y puede proyectar agua mientras permanece en el aire. Esa característica permitió realizar la particular demostración registrada en Linyi.

El video comenzó a circular en plataformas digitales y llamó la atención por la combinación entre una tecnología destinada a labores de limpieza y una situación cotidiana protagonizada por un animal.