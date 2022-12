Armada argentina suspende salvamento de personas a bordo del ARA San Juan

La Armada argentina dio por terminadas este jueves las tareas de rescate de los 44 tripulantes a bordo del submarino "ARA San Juan", dos semanas después de que desapareció en el Atlántico Sur, pero continúa la búsqueda del sumergible.



"Cambió de fase (de rescate) a búsqueda", declaró el portavoz de la Armada (Marina) Enrique Balbi.



A pesar de que no es posible afirmar que los 44 tripulantes han muerto, "no se encontró evidencia alguna del naufragio en las áreas exploradas" y ha transcurrido "el doble del tiempo" en que se estimaba podrían ser rescatados con vida, agregó.



En rueda de prensa en la sede de la Armada en Buenos Aires, Balbi lamentó que "a pesar de la magnitud de esfuerzos realizados no ha sido posible localizar el submarino".



"No puedo ser catergórico en ninguna afirmación", respondió el vocero ante la pregunta de si eso significa que los consideran muertos.



Seguirá no obstante "la búsqueda y la localización" del submarino, con el operativo internacional.



El último contacto del sumergible con la base fue el 15 de noviembre a las 07H30 (10H30 GMT) cuando navegaba por el Atlántico Sur, a la altura del Golfo San Jorge a 450 km de la costa.



En el último mensaje, el "ARA San Juan" informó mediante una comunicación telefónica que había superado una avería en las baterías -debidamente reportada en la madrugada- a raíz de un cortocircuito por ingreso de agua por el snorkel.



Tres horas después se registró un ruido similar a una explosión a 30 millas del lugar donde habían hecho el último reporte.



El "ARA San Juan" había zarpado el domingo 11 de Ushuaia (3.200 km al sur de Buenos Aires) para regresar a Mar del Plata (400 km al sur de la capital), su apostadero habitual.