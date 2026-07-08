Así fue el momento exacto en que colapsó el techo de un supermercado: hombre se slavó de milagro

Las lluvias intensas no solo aumentan el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra, pues cuando son persistentes o muy fuertes, también pueden comprometer la estabilidad de edificios, puentes y otras estructuras, especialmente si presentan fallas previas o sus sistemas de drenaje no logran soportar el volumen de agua.

En algunos casos, estas emergencias ocurren de forma repentina y ponen en peligro la vida de las personas.

Precisamente, una situación de este tipo quedó registrada en video en un supermercado de Ocean Township, en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos, donde las cámaras de seguridad captaron el momento en que parte del techo se desplomó.

Video mostró el instante en que ocurrió el colapso

Las imágenes muestran a un cliente caminando por uno de los pasillos del establecimiento cuando, segundos después de pasar por una zona específica, el techo colapsó por completo. El hombre alcanzó a alejarse justo a tiempo, por lo que logró salvarse de milagro.

De acuerdo con medios locales, el derrumbe ocurrió en medio de las intensas lluvias que han afectado varias zonas de Nueva Jersey y que han generado múltiples emergencias relacionadas con el exceso de agua.

El video, grabado por las cámaras de seguridad del supermercado, muestra cómo grandes fragmentos del techo caen de manera repentina sobre el área donde instantes antes se encontraba el cliente.

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Hasta el momento, la información conocida indica que el colapso estuvo relacionado con las fuertes precipitaciones registradas en la zona. Las autoridades y los responsables del establecimiento adelantan las investigaciones para determinar las causas exactas del incidente y evaluar los daños ocasionados.