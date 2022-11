Así reaccionó el vecindario cuando familia intentó abandonar perro en plena calle

Según la grabación, la familia abrió la puerta del carro y dejó que el animal saliera, pero no contaban con que, al arrancar, el perro corriera detrás del vehículo para no perderse de su familia.



Un hombre se dio cuenta de la situación y obstaculizó el carro cuadras adelante, hasta que los obligó a que volvieran a subir al perro.



Luego de discutir por varios minutos, los dueños del perro accedieron a dejar subir al perro al carro, mientras el hombre que los interceptó les advirtió que se aseguraría que no lo volvieran a abandonar más adelante.



El video tuvo miles de reproducciones en Facebook, tanto que la dueña tuvo que publicar un comentario intentando explicar la situación, aunque finalmente lo borró por la cantidad de insultos que recibió.